"От них хочется очень сильно спать" - Глава ЦИК Беларуси обменялся с ЕС и Варшавой заявлениями о "нелегитимности"

Опубликовано: 27.01.2025 07:46 , Обновлено: 27.01.2025

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас вечером 26 января сделала официальное заявление о президентских выборах в Беларуси, назвав их "фиктивными". Это заявление публично поддержали министры иностранных дел ряда стран Северной Европы и Балтии, а также соседней Польши. В ответ на это глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко поставил под сомнение легитимность самой Каллас и заявил, что от подобных публикаций ему уже "хочется очень сильно спать".

Реакция на выборы в Беларуси в ЕС и соседних странах

В своём заявлении, опубликованном Дипломатической службой Европейского союза вечером 26 января, Каллас совместно с комиссаром по вопросам расширения Мартой Кос назвала прошедшие в Беларуси выборы “несвободными и несправедливыми” и отказалась признавать их легитимность.

Там также прокомментировали приглашение Минска Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе для участия в выборах в качестве наблюдателей. По словам Каллас, приглашение прислали всего за 10 дней до выборов, что, по её словам “не позволило этому независимому органу получить доступ к ключевым этапам избирательного процесса”.

“Это ещё одно доказательство полного отсутствия доверия к этим выборам”, - подчеркнули в ЕС.

Аналогичный посыл содержался и в совместном заявлении министров иностранных дел стран Северной Европы и Балтии, опубликованном после закрытия избирательных участков в Беларуси. В нём, в частности, отрицается “демократическая легитимность” действующего президента Александра Лукашенко.

Что ответил ЦИК?

Комментируя все эти заявления, глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко во время пресс-конференции в ночь с 26 на 27 января предложил объявить нелегитимной саму главу европейской дипломатии, передало российское агентство Sputnik.

“Ну напишите: я не считаю, что она легитимная глава дипломатии Евросоюза. Я так считаю. Что дальше? Это демократично. Она так считает, а я так считаю”, – парировал Карпенко.

Отдельно он остановился на заявлениях официальной Варшавы, которая “выразила разочарование” по поводу прошедших выборов в Беларуси.

“Мне от их заявлений хочется очень сильно спать. Если так откровенно”, – признался Карпенко, подчеркнув, что Минск, со своей стороны, “никогда не вмешивался” ни в избирательные процессы в Польше, ни в дела Евросоюза.

“Мы никогда не давали оценок на их процедурные действия на выборах. Может, нам что-то и не нравилось, но мы всегда молчали. Да ради бога, пусть они со своей Польшей разбираются сами, со своими выборами, со своими Сикорскими, и прочими-прочими-прочими”, – резюмировал глава белорусского ЦИКа.

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