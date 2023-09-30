Варшава раскрыла шпионскую сеть (арестовали 3 белорусов) благодаря звонку пьяного поляка - WSJ

Опубликовано: 30.09.2023 10:40 , Обновлено: 30.09.2023

Американское издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило подробности выявления российской шпионской сети в районе города Жешув весной 2023 года. Согласно данным издания, все началось со звонка пьяного поляка.

Нетрезвый мужчина прогуливался недалеко от железной дороги и местного аэропорта в Жешуве и заметил подозрительную камеру. Она была направлена на пути.

Новость Телеграф

Именно после этого звонка, польские спецслужбы начали расследовать, что происходит в районе главного логистического центра поставок помощи Украине. В результате там обнаружили ещё больше камер на железнодорожных станциях и железнодорожных переездах. Уже в марте спецслужбы заявили о ликвидации группы шпионов-диверспнтов.

Кстати, именно через Жешув, который американцы называют Джей-таун, перевозят западные вооружения на миллиарды долларов для Украины. Жешув как логистический центр заработал спустя 48 часов после начала конфликта на Украине.

Теперь в аэропорту Жешува установлено несколько уровней систем противовоздушной обороны, поставленных США, Великобританией и Польшей. Американские батареи Patriot хорошо видны с территории аэропорта.

Ранее Телеграф писал, что польское издание Rzeczpospolita сообщило, что среди задержанных весной в Польше диверсантов были белорусы и украинцы.

Тем временем, российское агентство «Спутник» сообщило со ссылкой на «источники в спецслужбах» Беларуси, что там подтвердили задержание граждан Беларуси, но отрицают их шпионскую деятельность. Одной из участниц группы оказалась 18-летняя белоруска, утверждает агентство. В то же время, официально Минск не комментировал задержания.

Среди задержанных в Польше диверсантов были белорусы и ни одного россиянина — Rzeczpospolita

Позднее Александр Лукашенко 22 марта заявил, что власти Польши предложили ему обменять задержанных по обвинению в шпионаже трёх белорусов. Но не уточнил на кого.

В свою очередь, власти Польши утверждают, что задержанные являлись шпионами, в том числе белорусы, и не просто следили за путями поставок в Украину, но и готовились к диверсиям.

Польша предложила обменять задержанных белорусов — Лукашенко. Варшава раскрыла свои подробности