Среди задержанных в Польше диверсантов были белорусы и ни одного россиянина - Rzeczpospolita

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 17.03.2023 13:23 , Обновлено: 17.03.2023

Польское издание Rzeczpospolita сообщило, что среди задержанных в Польше диверсантов были белорусы и украинцы. Что они делали в Польше и когда приехали - на данном этапе прокуратура не хочет раскрывать.

Шпионов, скорее всего, привлекли деньги. У Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) есть доказательства того, что они получали вознаграждение от российских спецслужб на постоянной основе.

«Людей с российским гражданством сразу бы заметили, наверное, поэтому и вербовали представителей других национальностей», — сообщил один из источников издания.

Тем временем, российское агентство “Спутник” сообщило со ссылкой на “источники в спецслужбах” Беларуси, что там подтвердили задержание граждан Беларуси, но отрицают их шпионскую деятельность. Одной из участниц группы оказалась 18-летняя белоруска, утверждает агентство. В то же время, официально Минск не комментировал задержания. А посольство Беларуси в Польше хранит молчание по поводу судьбы белорусов.

В Польше же считают, что выявленная группа пророссийских диверсантов свидетельствует о ведении тайной войны Россией против их страны. «Все это дополняет элемент гибридной войны. С одной стороны, получение информации о военных и военно-транспортных средствах, с другой стороны, планирование диверсионных акций и, наконец, создание в обществе атмосферы неприятия украинцев. Эти действия очень опасны, и целью России может быть «зацепить» одну из стран НАТО, чтобы расширить конфликт за счет стран-союзников, — завивл по этому поводу польский депутат Марек Бернацкий, бывший глава министерства внутренних дел и администрации.