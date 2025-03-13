В военном комиссариате Минска назвали 4 категории военнообязанных, кого могут освободить от сборов

Опубликовано: 13.03.2025 08:02 , Обновлено: 13.03.2025

В настоящее время в отдельных регионах Беларуси в рамках очередного этапа проверки подразделений Вооруженных Сил страны проводится отправка военнообязанных в войска. Начальник мобилизационного направления военного комиссариата города Минска полковник Игорь Дымович назвал 4 категории военнообязанных, которых могут освободить от участия в сборах.

Дымович пояснил, что при получении распоряжения на призыв военные комиссариаты оперативно - в течение суток - организуют оповещение военнообязанных, рассылая повестки либо на домашний адрес, либо на место службы или работы.

Даже те, у кого есть веские основания и причины не участвовать в сборах, как пояснил Дымович, всё равно обязаны явиться по повестке в военный комиссариат - для уточнения учётных данных, а также собственно обстоятельств, которые препятствуют призыву на военные сборы. Если такие обстоятельства подтверждаются, то, согласно положениям закона “О воинской обязанности и воинской службе”, военные комиссариаты могут освободить человека от военных сборов, заменив его либо резервными военнообязанными, либо военнообязанными из остатков свободных ресурсов.

В числе оснований, в силу которых человека не призывают на военные сборы, полковник назвал следующие:

семейные обстоятельства, а именно - наличие 3 и более детей до 18 лет;

должностные лица, которые отвечают за полёты авиации, движение железнодорожного транспорта,

преподавательский состав,

работники, занятые в сельском хозяйстве в период посевной.

По словам Дымовича, есть и ряд других обстоятельств, на основании которых человека могут освободить от сборов по решению военного комиссара.

[info_b]Напомним, согласно действующему законодательству, за неявку в военкомат по повестке в Беларуси могут привлечь к административной или уголовной ответственности . Уклонисту от военной службы могут выписать штраф по статье 26.1. КоАП РБ — от 10 до 30 базовых величин (то есть до 1260 рублей сегодня), а в отдельных случаях - и привлечь к уголовной ответственности (по статье 435 Уголовного кодекса Республики Беларусь).[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что с 11 марта по 15 апреля “проверочный сбор” проводится в Поставском районе Витебской области. Для этого в регионе объявили призыв военнообязанных и поставку транспорта территориальных войск.

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Между тем, в начале марта президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 96 об увольнении в запас военнослужащих срочной службы и резервистов, выслуживших установленные сроки, и о призыве на срочную военную службу и службу в резерве весной 2025 года.

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