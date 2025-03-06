В Беларуси стартовал весенний призыв. Кого отправят в армию в марте-мае?

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Опубликовано: 06.03.2025 19:41 , Обновлено: 06.03.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 96 об увольнении в запас военнослужащих срочной службы и резервистов, выслуживших установленные сроки, и о призыве на срочную военную службу и службу в резерве весной 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Как следует из текста указа, опубликованного на сайте президента, в марте-мае 2025 года на срочную службу и службу в резерве будут призваны:

граждане Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку;

граждане призывного возраста, утратившие право на отсрочку;

студенты 1-го курса сельскохозяйственных вузов, имеющие право на отсрочку, но изъявившие желание служить в резерве.

Первокурсники-аграрии при этом будут призваны в армию до 1 августа 2025 года, в то время как остальные — до 1 июня.

В указе также утверждается, что граждане, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, будут направляться в воинские части и формирования, не находящиеся на территории радиоактивного загрязнения, и не будут назначаться на должности, связанные с эксплуатацией источников ионизирующего излучения и СВЧ.

Перевозку военнослужащих Лукашенко поручил обеспечить Белорусской железной дороге.

А от военных комиссариатов он потребовал направлять в органы внутренних дел материалы на граждан, уклоняющихся от призыва, для привлечения их к ответственности.

Указ вступает в силу после официального опубликования.

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