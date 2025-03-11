Минобороны объявило призыв военнообязанных для "проверочного сбора" в этом районе Беларуси. Кому ждать повестки?

Опубликовано: 11.03.2025 09:39 , Обновлено: 11.03.2025

Министерство обороны сообщило о проведении с 11 марта по 15 апреля "проверочного сбора" в Поставском районе Витебской области. Для этого объявили призыв военнообязанных и поставку транспорта территориальных войск.

По информации Минобороны, этот сбор организуют по плану подготовки Вооруженных сил (ВС), пройдет он под руководством начальника управления территориальной обороны – заместителя начальника Генерального штаба ВС.

В военном ведомстве [link href=“https://t.me/modmilby/45773” target=“_blank” rel=“noopener”] назвали [/link] две цели сбора:

определить степень готовности райисполкома и военного комиссариата к формированию территориальных войск,

оценить состояние дел по вопросам формирования и применения сил теробороны.

В рамках сбора пообещали проверить готовность одного из подразделений территориальных войск со средствами огневой поддержки. Занятия с военнослужащими решили организовать на полигонах ВС и в Поставском районе.

Ранее Telegraf.news писал, что президент Беларуси Александр Лукашенко 6 марта подписал указ № 96 об увольнении в запас военнослужащих срочной службы и резервистов, отслуживших свои сроки, и о призыве на срочную военную службу, а также службу в резерве весной 2025 года.

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