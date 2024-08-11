В Украине не заметили усиления белорусских войск на границе

Опубликовано: 11.08.2024 12:13 , Обновлено: 11.08.2024

Госпогранслужба Украины заявила 11 августа, что пока не может подтвердить усиление подразделений белорусской армии на границе. Там заявили, что не заметили никаких изменений.

“На данный момент рядом с нашей границей мы не фиксируем перемещение техники или личного состава”, - отметил представитель украинской погранслужбы Андрей Демченко.

Тем временем российский тг-канал Win/Win сообщил, что в Киеве не верят, что армия Беларуси может зайти на территорию Украины. “Приграничная зона на стороне Украины там пуста, все ушли на курский фронт”, - сообщили там. Впрочем, белорусские власти не раз объявляли, что не хотят войны с Украиной, а все действия на границе носят чисто оборонительный характер.

Ранее Telegraf.news сообщил, что Минобороны и МИД 10 августа предприняли ряд шагов из-за объявленного Александром Лукашенко нарушения воздушной границы Беларуси украинскими беспилотниками. Некоторые российские СМИ даже заявили, что в приграничных регионах нашей страны был объявлен режим контртеррористической операции (КТО). Однако не все сообщения оказались правдой.

Что происходит на границе Беларуси и Украины? Собрали все, что известно

Тем временем, российские власти обвинили украинскую сторону в бомбежке областного центра Курской области, где идут бои с регулярными частями ВСУ. Там заявили, что в Курске обломки сбитой украинской ракеты упали на жилой дом. Тем временем, некоторые российские военкоры предупредили о плачевном состоянии российского гарнизона Суджи. Что известно? Собрали всю информацию.

ВСУ атаковали Курск и окружили россиян в Судже? Что известно о боях на территории России