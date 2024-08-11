В Украине не заметили усиления белорусских войск на границе
Госпогранслужба Украины заявила 11 августа, что пока не может подтвердить усиление подразделений белорусской армии на границе. Там заявили, что не заметили никаких изменений.
“На данный момент рядом с нашей границей мы не фиксируем перемещение техники или личного состава”, - отметил представитель украинской погранслужбы Андрей Демченко.
Тем временем российский тг-канал Win/Win сообщил, что в Киеве не верят, что армия Беларуси может зайти на территорию Украины. “Приграничная зона на стороне Украины там пуста, все ушли на курский фронт”, - сообщили там. Впрочем, белорусские власти не раз объявляли, что не хотят войны с Украиной, а все действия на границе носят чисто оборонительный характер.
Ранее Telegraf.news сообщил, что Минобороны и МИД 10 августа предприняли ряд шагов из-за объявленного Александром Лукашенко нарушения воздушной границы Беларуси украинскими беспилотниками. Некоторые российские СМИ даже заявили, что в приграничных регионах нашей страны был объявлен режим контртеррористической операции (КТО). Однако не все сообщения оказались правдой.
Что происходит на границе Беларуси и Украины? Собрали все, что известно
Тем временем, российские власти обвинили украинскую сторону в бомбежке областного центра Курской области, где идут бои с регулярными частями ВСУ. Там заявили, что в Курске обломки сбитой украинской ракеты упали на жилой дом. Тем временем, некоторые российские военкоры предупредили о плачевном состоянии российского гарнизона Суджи. Что известно? Собрали всю информацию.
ВСУ атаковали Курск и окружили россиян в Судже? Что известно о боях на территории России