Что происходит на границе Беларуси и Украины? Собрали все, что известно

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Опубликовано: 11.08.2024 10:01 , Обновлено: 11.08.2024

Минобороны и МИД 10 августа предприняли ряд шагов из-за объявленного Александром Лукашенко нарушения воздушной границы Беларуси украинскими беспилотниками. Некоторые российские СМИ даже заявили, что в приграничных регионах нашей страны был объявлен режим контртеррористической операции (КТО). Однако не все сообщения оказались правдой.

Все началось с того, что Александр Лукашенко сообщил, что 9 августа вечером ВВС и войска ПВО привели в повышенную боевую готовность. По его словам, вооружённые силы Украины “нарушили всякие правила поведения”, запустив через Беларусь “около десятка” беспилотников, которые должны были напасть на России. Подробнее об этом можете прочитать по ссылке ниже:

Лукашенко объявил о приведении ВВС и ПВО «в боевую готовность». Что случилось?

В итоге, Минобороны Беларуси отдало приказ некоторым частям выдвинуться к границе с Украиной. Уже 11 августа появились фото погрузки танков на железнодорожные составы.

В военном ведомстве уточнили, что речь идёт об усилении группировки войск “на Гомельском и Мозырском тактических направлениях с целью реагирования на любые возможные провокации”.

“Воинские части сил специальных операций, сухопутных войск, ракетных войск, в том числе реактивные системы «Полонез» и комплексы «Искандер», получили задачи на совершение маршей в назначенные районы… Также осуществлено наращивание сил и средств ЗРВ, РТВ и авиации”, - заверили в Минобороны.

Никакого КТО

А вот заявления российских СМИ о введении в белорусском приграничье режима КТО оказались неправдой. Брестский тг-канал “Крепость”, близкий к силовикам, сообщил, что такие сообщения - фейки.

“В связи с событиями в Курской области Государственная граница Беларуси максимально усилена спецподразделениями, но решения о введений особого положения не было…Идут также вбросы про необходимость закупки продуктов питания и перевязочных материалов”, - сообщили там.

“Цель фейкометчиков – вызвать панику среди населения и дестабилизировать обстановку в стране”, - утверждает близкий к силовикам источник.

видео с остатками беспилотника

В качестве доказательства того, что над территорией Беларуси на самом деле сбили украинский беспилотник в Минобороны показали видео разрушенного летательного аппарата.

Хотя на нем не различимы опознавательные знаки или какие-либо надписи, в Минобороны заверили, что это один из десятка пролетавших над страной украинских БПЛА, сбитый ПВО. Остальные беспилотники пролетели в воздушное пространство Украины.

В Украине официально не комментировали обвинения. Белорусский МИД вызвал 10 августа временную поверенную в делах Украины в Республике Беларусь Ольгу Тимуш для получения объяснений. Что заявила украинская дипломатка - неизвестно. А вот белорусское ведомство потребовало “предпринять исчерпывающие меры для исключения в будущем подобных инцидентов, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации в регионе”. В случае повторения инцидентов в МИД приложили закрыть украинское диппредставительство в Минске.

На утро 11 августа об инцидентах на границе с Украиной власти Беларуси не сообщали.

Ранее Telegraf.news сообщил, что Минобороны России 9 августа перестало сообщать о том, что выбило украинских военных с территории Курской области РФ. Мало того, там косвенно подтвердили, что ВСУ окопались у районного центра Суджа, а также ведут бои в глубине не менее 10-15 км от границы. Киев, в свою очередь, почти не комментирует происходящее.

«Основные бои ещё впереди» — Российские военкоры заявили, что ВСУ закрепились в Курской области РФ. Что известно?