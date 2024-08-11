ВСУ атаковали Курск и окружили россиян в Судже? Что известно о боях на территории России

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Опубликовано: 11.08.2024 10:59 , Обновлено: 11.08.2024

Российские власти обвинили украинскую сторону в бомбежке областного центра Курской области, где идут бои с регулярными частями ВСУ. Там заявили, что в Курске обломки сбитой украинской ракеты упали на жилой дом. Тем временем, некоторые российские военкоры предупредили о плачевном состоянии российского гарнизона Суджи. Что известно? Собрали всю информацию.

По данным российского тг-канала «База», в Курске от удара ракеты пострадали 16 человек. 12 из них госпитализированы, трое — в тяжёлом состоянии.

Атаки беспилотников зафиксировали и в Воронежской области, где Россия заявила о том, что ее силы ПВО сбили 16 беспилотников “самолётного типа”. В самом Воронеже БПЛА повредил административное здание, коммунальный объект, автомобили и несколько частных домов.

Ещё 5 человек пострадали в результате атаки беспилотников в приграничного городка Шебекино Белгородской области. Воздушная тревога также звучала в Брянской, Липецкой и Орловской областях России.

В то же время, некоторые российские тг-каналы, освещающие ход войны с Украиной, заявили, что ВСУ фактически окружили обороняющийся гарнизон в районом центре Суджа. Российский военкор Евгений Лисицын написал, однако, что хотя В Курской области ВСУ попытались обойти Суджу с южной стороны и окружить ее, но о результатах атаки пока неизвестно.

А вот российский военный обозреватель Юрий Подоляка уверен, что Россия может потерять город в ближайшие сутки.

“К сожалению, хороших новостей из Курской области опять нет. Подтвердились данные захода ВСУ в Махновку. Теперь уже этому есть данные объективного контроля. А значит, завтра мы можем окончательно потерять Суджу. Но на этом плохие новости на данном участке не кончились. Также есть информация, что противника видели в н.п. Гирьи. Причем, не ДРГ, а пехоту на тяжелой технике. Если это так, то противник осуществляет глубокий охват нашей группировки в Судже и готовит плацдарм для движения на юг и восток”, - сделал вывод аналитик.

Он утверждает, что на территорию Курской области России ВСУ ввели подразделения четырех бригад и их численность здесь только растет.

“Пресекались попытки прорыва”

В Минобороны РФ тем временем утверждает, что подразделения ВС РФ продолжили “отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации”. Ни о каком окружении там не упоминали.

“В течение суток активными действиями подразделений группировки войск «Север» и подошедших резервов, ударами армейской авиации, огнем артиллерии в районах Ивашковского, Малой Локни, Ольговки пресекались попытки прорыва мобильных групп противника вглубь российской территории. Осуществлялось огневое поражение живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовка, Зеленый Шлях, Свердликово”, - заявили в российском ведомстве. В российском ведомстве, впрочем, перестали говорить, как в первые дни, что речь идёт о заходе на территорию России небольших ДРГ, и как видим в сводке, признали масштабность боёв.

А вот Минобороны Украины все ещё игнорирует новый фронт и не даёт оттуда сводок. На данный момент происходящее в Курской области во многом покрыто “туманом войны”, а отрывочнын сообщения не всегда являются правдивыми.

В самом Курском регионе на конец 10 августа была достаточно сложная обстановка. Всего из приграничных районов Курской области было эвакуировано не менее 76 тысяч человек. Для них создали пункты временного размещения, но вмещают они в целом около четырех тысяч человек.

Ранее Telegraf.news сообщил, что Минобороны и МИД 10 августа предприняли ряд шагов из-за объявленного Александром Лукашенко нарушения воздушной границы Беларуси украинскими беспилотниками. Некоторые российские СМИ даже заявили, что в приграничных регионах нашей страны был объявлен режим контртеррористической операции (КТО). Однако не все сообщения оказались правдой.

Что происходит на границе Беларуси и Украины? Собрали все, что известно