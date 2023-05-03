В "тайной миссии" Папы Римского участвует Минск? Попробовали разобраться

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Опубликовано: 03.05.2023 10:22 , Обновлено: 04.07.2024

В Кремле заявили, что власти России не осведомлены о "тайной миссии" Ватикана по урегулированию конфликта в Украине, заявил журналистам во вторник, 2 мая, пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ранее в Киеве также опровергли участие в каких-либо инициативах Папы Римского касательно войны и установления мира. С кем же ведёт переговоры Понтифик?

“Нет. Мы ничего об этом не знаем”, - сказал Дмитрий Песков.

В свою очередь, украинский чиновник, близкий к Офису президента Владимира Зеленского, также сообщил CNN в понедельник, что Киеву “ничего не известно” о мирной миссии с участием Ватикана.

“Президент Зеленский не давал согласия ни на какие подобные обсуждения от имени Украины… Если переговоры и ведутся, то они происходят без нашего ведома или благословения”, - сказал он.

Папа Франциск в воскресенье, 30 апреля, заявил журналистам, что Ватикан является частью миссии по прекращению войны в Украине. “Миссия сейчас в процессе, но она еще не обнародована, - сказал он, возвращаясь после трехдневного вюпосещения Венгрии. - Когда это станет достоянием общественности, я раскрою это”.

Беларусь одна из участниц “тайной миссии” Папы Римского?

Можно только догадываться, что имел в виду Папа Римский. И один из вариантов - это участие официального Минска в неких пока непубличных переговорах между Ватиканом, Венгрией, Беларусью и, возможно, российскими элитами через РПЦ.

[info_b]В Будапеште Франциск встречался с епископом Илларионом Алфеевым, бывшим главным дипломатом РПЦ. О чем они говорили, не разглашалось.[/info_b]

Однако свое необычное заявление о “тайной миссии” Понтифик сделал как раз после визита в Венгрию, куда недавно летал и министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник. Тогда, 12 апреля, последний выступил с заявлением, в котором призвал начать в Украине перемирие путем запрета на перемещение военной техники и солдат.

МИД Беларуси призвал запретить в Украине передвижение военной техники

[info_b]Кстати, нынешний глава МИД Беларуси 7 лет (2002-2009) был послом в Ватикане. В последний раз Сергей Алейник виделся с Папой Римским в феврале 2021 года на ежегодной новогодней аудиенции для дипломатов в Ватикане.[/info_b]

В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сиярто признался, что принял с визитом белорусского коллегу, которого перестали звать остальные страны Европы из-за введенных в отношении Минска санкций и обвинений в помощи России, чтобы говорить о мире в Украине.

«Венгрия хочет мира, а для мира каналы связи должны оставаться открытыми. Если каналы связи закроются, даже надежда на мир рассеется. Этого не должно случиться», — сказал он.

Тем временем, стало известно, что в Беларусь скоро приедет посланник Папы Римского. Франциск назначил 67-летнего архиепископа Клаудио Гуджеротти, титулярного дипломата Ватикана, своим специальным посланником на юбилейных торжествах в Будславе.

Архиепископ Гуджеротти хорошо знаком с белорусской политикой и имеет тесные связи с местными властями. Ведь с 2011 по 2015 годы он был апостольским нунцием (фактически, главой посольства Ватикана в Беларуси). Прилетал он в Беларусь и после ухода с этого поста.

В последний раз Клаудио Гуджеротти видели в Минске в конце 2020 года, когда Католическая церковь отстранила архиепископа Тадеуша Кондрусевича от управления Католической церковью в Беларуси. Того не пускали несколько месяцев обратно в страну после визита в Польшу.

Александр Лукашенко позднее заявил, что Клаудио Гуджеротти привез ему 17 декабря письмо от Папы Римского, в котором тот просил вернуть до Рождества Тадеуша Кондрусевича в Беларусь.

Какое письмо итальянский архиепископ привезет в этот раз в Минск, знают только в Ватикане. В феврале Франциск сделал такое заявление: “Мы не оставим украинский народ-мученик без нашей поддержки, но мы должны спросить себя: все ли возможное было сделано, чтобы остановить войну? Я призываю глав государств приложить конкретные усилия, чтобы положить конец конфликту, достичь прекращения огня и начать мирные переговоры”.

Впрочем, в самой Украине заявления и поступки Папы Римского оценивают весьма неоднозначно. Там считают, что Понтифик должен был полностью поддержать Украину и осудить Россию. Вместо этого, опасаются в Киеве, его слова могут расколоть западное общество в вопросе поддержки украинцев и военной помощи ВСУ.

В конце ноября 2022 Папа Римский Франциск подтвердил, что не хочет называет Россию «агрессором» в Украине, уточнив, что его осуждение Москвы было ясным, хотя и неявным.

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