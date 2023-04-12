МИД Беларуси призвал запретить в Украине передвижение военной техники

Опубликовано: 12.04.2023 20:17 , Обновлено: 12.04.2023

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник выступил с заявлением во время визита в Венгрию 12 апреля. В нем он призвал начать в Украине перемирие путем запрета на перемещение военной техники и солдат.

Чиновник заявил, что необходимо “незамедлительно объявить перемирие и начинать переговоры - чем раньше, тем лучше”.

“Беларусь, как и Венгрия, на стороне мира. Перемирие должно быть объявлено без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия, боеприпасов, живой силы и техники”, — сказал Сергей Алейник.

“Мы считаем сложными и комплексными причины начала конфликта. Мы убеждены в том, что ситуация спровоцированная и раздувается усилиями США и их сателлитов. Они получают от этого прибыль, дивиденды и преимущества, а все остальные несут издержки”, - заявил белорусский чиновник и призвал все “вопросы территориальной, восстановительной безопасности” решать уже на переговорах.

Такое заявление белорусский министр иностранных дел сделал накануне ожидаемого всеми наступления Украины, в то время как Россия все ещё пытается захватить украинский город Бахмут.

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В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сиярто решил рассказать, почему принял с визитом белорусского коллегу.

“Венгрия хочет мира, а для мира каналы связи должны оставаться открытыми. Если каналы связи закроются, даже надежда на мир рассеется. Этого не должно случиться”, - сказал он, передает index.hu.

“Очевидно, мы прочитаем длинный список критики и нападок за все, что произошло здесь сегодня, но я хотел бы сказать вам, что, несмотря на всю критику и нападки, было очень важно, что мы встретились сегодня здесь, в Будапеште”, - заявил он Сергею Алейнику.

Петер Сиярто рассказал, что попросил министра иностранных дел Сергея Алейника, чтобы власти Беларуси сделали все возможное, чтобы избежать эскалации войны, и не предпринимали никаких действий, которые увеличили бы ее риск.

“Мы не собираемся ни на кого нападать”, - в ответ заявил Сергей Алейник.

Ранее Телеграф сообщил, что Петер Сиярто посетил Минск в феврале 2023 года. После этого Евросоюз выступил с заявлением, в котором осудил переговоры властей Венгрии с властями Беларуси. Там заявили, что это противоречит политике ЕС и его позиции по войне в Украине. В Евросоюзе обвинили официальный Минск в помощи России в войне против Украины. Из-за этого ЕС ввел насколько пакетов санкций в отношении властей Беларуси.