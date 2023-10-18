В Совбезе Беларуси рассказали, что белорусская армия получает от "Вагнера"

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Опубликовано: 18.10.2023 15:08 , Обновлено: 18.10.2023

Белорусские военнослужащие получают "большой опыт" от совместных тренировок с инструкторами частной военной компании «Вагнер». Такое заявление сделал 18 октября госсекретарь Совета безопасности Беларуси генерал-лейтенант Александр Вольфович, комментируя ход очередной проверки боевой готовности механизированных соединений белорусской армии.

“Это большое подспорье для качественной подготовки. Их профессионализм и умение очень востребованы в наших войсках. Мы это используем и применяем на практике”, - прокомментировал Вольфович участие инструкторов российской ЧВК в подготовке белорусских военных.

Говоря о самих учениях, в рамках которых на полигоне “Гожский” под Гродно разыграли “тактический эпизод с боевой стрельбой” с участием одного из танковых подразделений 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады, генерал-лейтенант отметил, что это обычная проверка, какие “проводятся уже на систематической основе”. При этом обстановку учений, по его словам, разработали, “исходя из анализа, прежде всего, ведения военных действий в ходе специальной военной операции на Украине”.

Особенностью данной проверки стали марши войск на полигоны и участки местности комбинированным способом, а также отработка “вопросов по взаимодействию и применению штурмовой авиации”, а также применению беспилотной авиации, пояснил госсекретарь Совбеза.

По данным пресс-службы Минобороны, вместе с Вольфовичем за розыгрышем на полигоне также наблюдали командующий войсками Западного оперативного командования полковник Владимир Белый и председатель Гродненского областного исполнительного комитета Владимир Караник. Там также опубликовали фото с нынешних учений.

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Напомним, о нынешней проверке боевой готовности подразделений механизированных соединений Минобороны Беларуси предупредило заранее, поскольку в рамках проверки планировалось передвижение военной техники и личного состава по “дорогам общего пользования” в четырех областях - Минской, Витебской, Брестской и Гродненской областей. Для данных учений здание райисполкома в Ивацевичах Брестской области даже огородили колючей проволокой, бетонными блоками и мешками с песком.

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