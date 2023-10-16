Минобороны предупредило белорусов о военной технике на дорогах в 4 областях. Где и почему?

Опубликовано: 16.10.2023 13:32 , Обновлено: 16.10.2023

В Министерстве обороны Беларуси 16 октября сообщили о планируемом передвижении военной техники и личного состава по "дорогам общего пользования" в четырех областях.

Все дело в том, что ведомство решило “проверить боевую готовность” подразделений механизированных соединений. По сообщению пресс-службы, они уже “приступили к выполнению учебно-боевых задач”.

Так, войска должны “в кратчайшие сроки совершить марши в назначенные районы”, а затем выполнить “нормативы по предметам боевой подготовки”. Какие районы, в Минобороны не уточнили.

Также ведомство объявило о проверке военной и спецтехники “контрольными пробегами, в том числе по пересеченной местности”. И сообщили о передвижении войск на дорогах следующих областей:

Минской;

Гродненской;

Брестской;

Витебской областей.

Сколько дней будет проходить проверка боеготовности, в ведомстве не сообщили.

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