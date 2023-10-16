В Ивацевичах здание райисполкома обнесли колючей проволокой и бетонными блоками. Что происходит?

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Опубликовано: 16.10.2023 14:13 , Обновлено: 16.10.2023

У здания райисполкома в Ивацевичах Брестской области в понедельник, 16 октября, появились специальные военные сооружения - центральный вход огородили бетонными блоками и мешками с песком, а также колючей проволокой. Бетонными блоками перегородили и подъездную дорогу. Узнали, что происходит в райцентре.

Оказалось, что специальные сооружения возвели у здания райисполкома в рамках подготовки к учениям по мобилизационной подготовке, которые в ближайшие дни планируется провести в Ивацевичах, а также в Коссово и посёлке Сосновый Бор. В Ивацевичском районе они запланированы на 18 октября, сообщил телеграм-канал районной газеты “ИВАЦЕВИЧИ. News”.

“Целью учений является проверка готовности местных органов власти, органов военного управления, других государственных органов и организаций по выполнению мобилизационных заданий”, - сообщил телеграм-канал.

В связи с этим к 16 октября в районе развернули учебные точки, возвели возле здания райисполкома спецсооружения, а уже во вторник, 17 октября, планируют провести генеральную репетицию.

В среду, 18 октября, в Ивацевичи и Коссово должны приехать участники учебных мероприятий. Для удобства служебного транспорта должностных лиц на участках некоторых улиц этих городов организуют регулировку дорожного движения.

“Все это необходимо для проведения занятий по мобилизационной готовности и не должно вызывать обеспокоенности у горожан”, - отметили авторы тг-канала.

Как ранее передавал Телеграф, в Министерстве обороны Беларуси 16 октября сообщили о планируемом передвижении военной техники и личного состава по “дорогам общего пользования” в четырех областях. Все дело в «проверке боевой готовности» подразделений механизированных соединений. По сообщению пресс-службы, они уже «приступили к выполнению учебно-боевых задач».

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