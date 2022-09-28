В СК рассказали, глав и участников каких организаций будут судить в Беларуси заочно

Опубликовано: 28.09.2022 16:33 , Обновлено: 28.09.2022

В Следственном комитете Беларуси 28 сентября рассказали, против кого еще начали или планируют начать «специальное производство», которое позволяет судить людей без их участия. В список попали участники и руководители организации, которые ранее власти признали экстремистскими.

[info_b]«Специальное производство» — это процесс по уголовному делу в отношении обвиняемого, который выехал из страны и не явился в орган, ведущий дело.[/info_b]

Как сообщил начальник главного управления расследования преступлений в сфере организованной преступности и коррупции СК Владимир Шишко, специальное производство начали против «глав и участников «Правозащитного центра «Весна» , осуществлявших финансирование протестной деятельности в Беларуси, «Нехта», которые координировали протестную экстремистскую и террористическую деятельность в нашей стране».

В свою очередь начальник Главного следственного управления Евгений Архиреев отметил, что СК подготовил «материалы для начала специального производство в отношении руководителей и участников «Белорусского фонда спортивной солидарности». По его словам, они «обращались к иностранным государствам и международным организациям с призывами бойкотировать проведение в Беларуси ряда спортивных мероприятий и не допускать наших спортсменов к соревнованиям».

Кроме того, в ведомстве планируют рассмотреть вопрос о начале спецпроизводства против глав и участников «так называемого Координационного совета».

«Они с целью захвата власти неконституционным путем, создали экстремистское формирование и призывали к санкциям и иным незаконным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси», — сказал Архиреев.

Также СК собрал материалы для заочного процесса и над Валерием Цепкало. Его обвиняют в «коррупционных и экстремистских преступлениях».

Напомним, что днем ранее, 27 сентября, следственный комитет Беларуси опубликовал список людей из 5 человек, против которых начал «специальное производство». Их назвали «администраторами экстремистского формирования «Черная книга Беларуси».

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Как писал Телеграф, в конце июля Александр Лукашенко подписал Закон «Об изменении Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь», согласно которому белорусов, находящихся за границей, могут осудить без его участия, заочно.

А недавно в парламент поступил законопроект, согласно которому белоруса могут лишить гражданства «в связи с наличием вступившего в законную силу приговора суда, подтверждающего участие этого лица в экстремистской деятельности или причинение им тяжкого вреда интересам Республики Беларусь, – если такое лицо находится за пределами Республики Беларусь».

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