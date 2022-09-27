СК опубликовал список белорусов, которых будут судить заочно

Опубликовано: 27.09.2022 16:33 , Обновлено: 27.09.2022

Следственный комитет Беларуси 27 сентября опубликовал список людей, против которых начал «специальное производство». То есть, запустил процесс по уголовному делу в отношении человека, который выехал из страны и не явился в милицию. Их начнут судить заочно.

На 27 сентября в этом списке пять человек, которых в СК назвали «администраторами экстремистского формирования «Черная книга Беларуси». Это:

Янина Сазанович;

Даниил Богданович;

Ольга Высоцкая;

Валерия Занемонская;

Дмитрий Навоша.

Им инкриминировали две статьи: ч.3 ст.130 — умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц, повлекшие иные тяжкие последствия); и ч.3 ст.203-1 — умышленные незаконные сбор, предоставление и распространение информации о персональных данных другого лица без его согласия, повлекшее причинение существенного вреда правам, свободам и законным интересам гражданина, совершенные в отношении лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности и выполнением общественного долга.

Также в Telegram создали канал «Специальное производство. Официально», где публикуют имена белорусов, которых собираются судить заочно.

Напомним, что в конце июля Александр Лукашенко подписал Закон «Об изменении Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь», согласно которому белорусов, находящихся за границей, могут осудить без его участия, заочно.

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Кстати, недавно в парламент поступил законопроект, согласно которому белоруса могут лишить гражданства «в связи с наличием вступившего в законную силу приговора суда, подтверждающего участие этого лица в экстремистской деятельности или причинение им тяжкого вреда интересам Республики Беларусь, – если такое лицо находится за пределами Республики Беларусь».

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