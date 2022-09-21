Белорусов обяжут сообщать о полученной «карте поляка» в милицию — Законопроект о гражданстве

Опубликовано: 21.09.2022 15:14 , Обновлено: 21.09.2022

На Национальном правовом интернет-портале 21 сентября опубликовали законопроект об изменении закона «О гражданстве Республики Беларусь». Его внес в парламент Совет Министров. В документе сказано про обязательное уведомление в МВД о получении в другой стране вида на жительства (ВНЖ), гражданства или других документов, дающих льготы. Также там прописано, кого из белорусов могут лишить гражданства и за что.

Гражданство, ВНЖ и «карта поляка»

В законопроекте сказано, что гражданину Беларуси, которому дали гражданство иностранного государства или который получил вид на жительство, а также иной документ иностранного государства, дающий право на льготы и другие преимущества, должен в течение трех месяцев сообщить об этом в органы внутренних дел или органы дипломатической службы

Вероятно, к иному документу, дающему право на льготы и другие преимущества относится «карта поляка».

«Ограничение прав и свобод граждан Республики Беларусь, имеющих также иное гражданство, допускается только в случаях, предусмотренных Конституцией Республики Беларусь и законодательными актами», — также написано в документе.

Отметим, что в Конституции прописано ограничение прав и свобод личности «в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц».

[info_b]Законопроект поступил в парламент. Палата представителей должна принять его в двух чтениях. Затем он пойдет на утверждение в Совет Республики. После чего требуется только подпись Александра Лукашенко. [/info_b]

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А кого могут лишить гражданства Беларуси?

Согласно документу, белоруса могут лишить гражданства «в связи с наличием вступившего в законную силу приговора суда, подтверждающего участие этого лица в экстремистской деятельности или причинение им тяжкого вреда интересам Республики Беларусь, – если такое лицо находится за пределами Республики Беларусь».

И если раньше гражданства могли лишать осужденных по 24 статьям, то, если законопроект примут, по 55. Например, за массовые беспорядки, наемничество, терроризм, а также за призывы к санкциям, насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел или должностного лица и т.д.

[scryt_b title=” Список статей ”]

Ст. 122 (Подготовка либо ведение агрессивной войны);

Ст. 123 (Пропаганда войны);

Ст. 124 (Акт терроризма в отношении представителя иностранного государства или международной организации);

Ст. 125 (Нападение на учреждения, пользующиеся международной защитой);

Ст. 126 (Акт международного терроризма);

Ст. 127 (Геноцид);

Ст. 128 (Преступления против безопасности человечества);

Ст. 129 (Производство, накопление либо распространение запрещенных средств ведения войны);

Ст. 130 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни);

Ст. 130−1 (Реабилитация нацизма);

Ст. 130−2 (Отрицание геноцида белорусского народа);

Ст. 131 (Экоцид);

Ст. 132 (Вербовка, обучение, финансирование и использование наемников);

Ст. 133 (Наемничество);

Ст. 134 (Применение оружия массового поражения);

Ст. 135 (Нарушение законов и обычаев войны);

Ст. 136 (Преступные нарушения норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов);

Ст. 137 (Бездействие либо отдание преступного приказа во время вооруженного конфликта);

Ст. 138 (Незаконное пользование знаками, охраняемыми международными договорами);

Ст. 287 (Создание незаконного вооруженного формирования);

Ст. 289 (Акт терроризма);

Ст. 290 (Угроза совершением акта терроризма);

Ст. 290−1 (Финансирование террористической деятельности);

Ст. 290−2 (Содействие террористической деятельности);

Ст. 290−3 (Прохождение обучения или иной подготовки для участия в террористической деятельности);

Ст. 290−4 (Создание организации для осуществления террористической деятельности либо участие в ней);

Ст. 290−5 (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации);

Ст. 291 (Захват заложника);

Ст. 292 (Захват зданий и сооружений);

Ст. 293 (Массовые беспорядки);

ч. 4 ст. 294 (Хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ, совершенные путем разбоя или вымогательства либо организованной группой, а равно в целях совершения преступлений, предусмотренных статьями 124−127, 131, 287, 289−292, 359 и 360 УК);

ч. 4 ст. 295 (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, совершенные организованной группой, а равно в целях совершения преступлений, предусмотренных статьями 124−127, 131, 287, 289−292, 359 и 360 УК);

ч. 4 ст. 309 (Умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения, совершенные в целях совершения преступлений, предусмотренных статьями 124, 126, 289, 359 и 360 УК);

ч. 3 ст. 311 (Угон либо захват с целью угона железнодорожного подвижного состава, воздушного или водного судна, совершенные организованной группой, либо повлекшие по неосторожности смерть человека, либо причинение тяжкого телесного повреждения, а равно в целях совершения преступлений, предусмотренных статьями 124, 126, 289, 359 и 360 УК);

ч. 3 ст. 322 (Незаконные приобретение, хранение, использование, сбыт либо разрушение радиоактивных материалов, совершенные в целях совершения преступлений, предусмотренных статьями 124−127, 131, 287, 289−292, 359 и 360 УК);

ч. 3 ст. 323 (Хищение радиоактивных материалов, совершенные путем разбоя или вымогательства либо организованной группой, а равно с целью совершения преступлений, предусмотренных статьями 124−127, 131, 287, 289−292, 359 и 360 УК);

ч. 3 ст. 324 (Угроза опасным использованием радиоактивных материалов, совершенные лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 124, 126, 289, 290, частью 4 статьи 309, частью 3 статьи 311, статьями 359 и 360 УК);

ч. 2 ст. 333 (Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ, совершенные повторно, либо группой лиц, либо хищение сильнодействующих или ядовитых веществ путем разбоя или вымогательства, а равно в целях совершения преступлений, предусмотренных статьями 124−127, 131, 287, 289−292, 359 и 360 УК);

Статья 341−1 (Пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики);

Ст. 356 (Измена государству);

Ст. 357 (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти);

Ст. 359 (Акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля);

Ст. 360 (Диверсия);

Ст. 361 (Призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь);

Ст. 361−1 (Создание экстремистского формирования либо участие в нем);

Ст. 361−2 (Финансирование экстремистской деятельности);

Ст. 361−3 (Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании или вооруженном конфликте, военных действиях, вербовка либо подготовка лиц к такому участию);

Ст. 361−4 (Содействие экстремистской деятельности);

Ст. 361−5 (Прохождение обучения или иной подготовки для участия в экстремистской деятельности);

Ст. 362 (Убийство сотрудника органов внутренних дел, военнослужащего);

ч. 2 ст. 363 (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок, совершенное группой лиц либо сопряженное с применением насилия или с угрозой его применения, а равно принуждение этих лиц путем применения насилия или угрозы его применения к выполнению явно незаконных действий);

ст. 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел);

ст. 366 (Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг);

ч. 2 ст. 367 (Клевета в отношении президента Республики Беларусь, совершенное лицом, ранее судимым за клевету или оскорбление, либо соединенное с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления);

Ст. 368 (Насилие в отношении судьи или народного заседателя).

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Кроме того, там прописано, что «в случае, если юридические факты, имеющие значение для принятия решений по вопросам гражданства, возникли до вступления настоящего Закона в силу, то решения по вопросам гражданства принимаются в соответствии с настоящим Законом».

Кстати, напомним, что в конце июня Александр Лукашенко подписал Закон «Об изменении Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь», согласно которому белорусов, находящихся за границей, могут осудить без его участия, заочно.

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