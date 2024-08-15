Минфин Литвы предложил расторгнуть с Беларусью договор о таможенном сотрудничестве. Почему?

Опубликовано: 15.08.2024 16:45 , Обновлено: 15.08.2024

Министерство финансов Литвы сообщило о том, что планирует расторгнуть договор о таможенном сотрудничестве с нашей страной. Напомним, это соглашение оба государства подписали ещё в 1996 году в Вильнюсе. Таким образом, оно просуществовало почти 30 лет.

В ведомстве заявили, что литовская таможня долгое время не сотрудничает с таможенными службами Беларуси и России, однако лица, торгующие с этими странами, предоставляют таможне и судам документы, выданные их таможней, чтобы доказать законность торговли и соблюдение санкций.

«Учитывая это и геополитическую ситуацию, а также тот факт, что на практике приграничное торгово-экономическое сотрудничество полностью приостановлено и невозможно с этими государствами, соглашения целесообразно денонсировать», — подчеркнули в Министерстве финансов Литвы.

Там добавили, что уже подготовили соответствующий пакет документов и, если его утвердят президент и парламент, решение будет принято, передала литовская газета Kauno Diena.

Что ответили в Беларуси?

В свою очередь Александр Лукашенко, комментируя решение литовских властей о закрытии въезда в страну автомобилям с белорусскими номерами, назвал европейских политиков “безумцами”.

“Я на вашем месте многие бы вопросы касаемо Литвы и не комментировал. Потому что они не знают сами, что творят. Это безумцы, самые настоящие безумцы. Ну что о них говорить. Если бы там были ответственные политики, мы могли бы обсуждать их политику. Но там ответственных политиков нет”, — подчеркнул президент.

Ранее Telegraf.news писал, что Литва решила последовать примеру соседней Латвии и ввести запрет на въезд в страну автомобилей на белорусских номерах. Пропускать такие авто литовский пограничники перестали ровно в 00:00 18 июля 2024 года, причём независимо от гражданства их владельца или водителя.

Литва вслед за Латвией ввела запрет на авто с белорусскими номерами