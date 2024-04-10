В Сейме Литвы предложили запретить белорусам ездить на родину чаще одного раза в год из-за "контрразведывательной угрозы"

Опубликовано: 10.04.2024 16:14 , Обновлено: 10.04.2024

Депутаты Сейма Литвы предложили изменить условиях действующих санкций в отношении граждан Беларуси и России. В числе прочего, они призвали аннулировать вид на жительство в Литве тем белорусам, которые выезжают в Беларусь или Россию чаще одного раза в квартал за последние 12 месяцев. В Департамента госбезопасности Литвы назвали такие поездки "контрразведывательной угрозой".

Как пояснил на заседании специального комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сейма один из инициаторов нововведения депутат Аудронюс Ажубалис, в своё время занимавший пост министра иностранных дел, так Литве удастся “немного уменьшить миллионный поток”.

По его словам, в декабре прошлого года было зарегистрировано 28 тысяч человек с временным видом на жительство в Литве, которые по несколько раз пересекали границу Литвы с Беларусью или Россией. В этом году их число всего за три месяца превысило 422 тысячи. Из этого депутат сделал вывод, что за год это число перевалит за 1,7 миллиона случаев. Ажубалис отметил, что литовские спецслужбы рассматривают подобные многократные поездки как “большую угрозу, сообщил литовский портал lrt.lt”.

В свою очередь депутат Довиле Шакалиене подчеркнула необходимость сделать исключения из правил в случае, если данное предложение будет одобрено литовскими властями. Она предложила определить перечень профессий, для которых не будут ограничивать поездки через границу (в частности, речь идёт о водителях-дальнобойщиках).

Представители Департамента госбезопасности Литвы и вовсе предложили распространить действие таких ограничений не только на обладателей временных, но и постоянных видов на жительство в Литве. По их словам, “даже одно перемещение такого человека через литовско-белорусскую границу представляет собой контрразведывательную угрозу”.

Впрочем, пока полного согласия члены комитета, судя по всему, не достигли. Против нововведений высказались представители министерств экономики и инноваций и иностранных дел. Так, вице-министр экономики и инноваций Каролис Жемайтис заявил, что это противоречит интересам белорусских инвесторов, а заместитель министра иностранных дел Симон Шатунас раскритиковал само решение как “не реализуемое”, поскольку в этом случае, по его словам, никто не помешает таким гражданам выехать на родину через соседние Латвию или Польшу.

Продолжить обсуждение законопроекта члены комитета договорились в эту пятницу, 12 апреля, когда они намерены “найти компромиссное решение”.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в конце марта литовские политики начали обсуждать вопрос о закрытии ещё одного погранперехода на границе с Беларусью. По информации телеграм-канала Infotrans Media Belarus, речь идет о пограничном пункте Шальчиненкай (Бенякони).

В Литве предложили закрыть ещё один КПП на границе с Беларусью

Тем временем в парламенте Литвы снова предложили обязать публичных персон в стране декларировать свои бизнес-связи с Беларусью и Россией. Но главной целью законопроекта авторы назвали желание заставить таких персон отказаться от бизнеса в Беларуси и РФ.

В Сейме предложили обязать некоторых литовцев отчитываться о связях с Беларусью