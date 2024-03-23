В Литве предложили закрыть ещё один КПП на границе с Беларусью

Опубликовано: 23.03.2024 18:36 , Обновлено: 24.03.2024

Литовские политики обсуждают возможность закрытия ещё одного погранперехода на границе с Беларусью. Об этом 23 марта сообщил телеграм-канал Infotrans Media Belarus.

По информации телеграм-канала, речь идет о пограничном пункте Шальчиненкай (Бенякони). В Infotrans считают, что Литве по примеру Польши планирует оставить только один работающий погранпереход с Беларусью. Предполагается, что им станет пункт Мядиненкай (Каменный Лог) который должен заработать на полную мощность после реконструкции.

“Таким образом Литва пытается уменьшить поток въезжающих в Литву белорусов, а он все еще останется устойчиво большой, а также противодействовать контрабанде”, — сообщили в телеграм-канале транспортно-логистического портала Беларуси.

Официальных заявлений от руководства Литвы на этот счёт пока не последовало. По данным Infotrans в “литовских политических кругах” точной даты закрытия также не называют, но оно должно произойти “не ранее чем через 3-6 месяцев”.

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