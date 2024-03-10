В Сейме предложили обязать некоторых литовцев отчитываться о связях с Беларусью

Опубликовано: 10.03.2024 09:36 , Обновлено: 10.03.2024

В парламенте Литвы снова предложили обязать публичных персон в стране декларировать свои бизнес-связи с Беларусью и Россией. Но главной целью законопроекта авторы назвали желание заставить таких персон отказаться от бизнеса в Беларуси и РФ.

Впрочем, в Сейме считают, что законопроект слишком сырой и не сможет пройти голосование.

“Сейчас проект согласовывают на межведомственном уровне, на весенней сессии мы его обсудим, но сомнительно, что примем. Есть мнение, что его придется отклонить и вернуть инициатору на доработку”, – уточнил председатель комитета по управлению государством и муниципалитетами в Сейме Литвы Ричардас Юшка.

По его словам, в случае принятия закона большая нагрузка ляжет на чиновников, которых и так не хватает.

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Идея принять такой закон пришла Весной 2023 года председателю парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Лауринасу Кащюнасу. Однако проект отправили на доработку.

В случае принятия закона литовские политики, служащие, судьи, разведчики, военные, главы государственных и муниципальных компаний и их заместители и т.п. обязаны будут указывать данные о деятельности юридических лиц, связанных с ними, в России или Беларуси, и о контактах с юридическими и физическими лицами в этих странах.

Ранее Телеграф сообщил, что Литовская армия объявила о подготовке к крупнейшим военным учениям в истории независимой Литвы, которые получили название “Гром 2024”.

Для участия в них из запаса планируют призвать более 10 тыс. человек. Целью учений, согласно официальному заявлению армейского руководства, станет подготовка к “вооруженной обороне государства в общенациональном масштабе”.

В числе сценариев, которые намерены отработать в рамках национальных учений, фигурирует “нейтрализация нетрадиционной угрозы” в районе “Сувалкского коридора”.

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