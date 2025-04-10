В Сейм Латвии подали законопроект о полном запрете белорусских товаров

Опубликовано: 10.04.2025 11:19 , Обновлено: 10.04.2025

В четверг, 10 апреля, Сейм Латвии планирует рассмотреть законопроект о полном запрете белорусских и российских товаров в магазинах страны. Инициатором законопроекта выступила национально-консервативная политическая партия Латвии. Узнали, что известно о законопроекте.

Некоторые детали законопроекта озвучил депутат Национального объединения Янис Витенбергс, занимавший в своё время пост министра экономики Латвии. Он отметил, что сейчас в магазинах страны по-прежнему можно найти продукцию, произведённую в Беларуси и России, несмотря на давно введённые общие санкции Евросоюза, которые с каждым годом только усиливаются, передало агентство LSM.

По информации Нацобъединения, в Латвии сейчас работают “десятки предприятий”, которые зарабатывают на импорте товаров, в том числе, продовольствия, из России и Беларуси. Это в Нацобъединении считают “аморальным” в условиях не прекращающейся войны России с Украиной.

“Ограничения импорта не работают в полной мере. Но что касается запрета на прямую продажу продукции здесь, в Латвии — мы это можем сделать”, - заявил Витенбергс, выступая в эфире местного радио.

Национал-консерваторы Латвии посчитали действующие санкции недостаточными и предложили полностью отказаться от белорусских и российских товаров и, как выразился Витенбергс, “показать пример для других стран ЕС”. Такая жесткая мера, по мнению депутата, будет способствовать “более эффективной реализации санкционной политики” ЕС.

Если латвийский парламент одобрит законопроект в том виде, в котором его предложила партия, полный запрет на торговлю с Беларусью будет введён уже с 1 июля 2025 года . Более того, документ дополнительно предусматривает введение аналогичных мер на уровне всех стран Балтийского региона. Таким образом, белорусские товары могут попасть под запрет также в Литве и Эстонии.

Кроме того, партия внесла предложение премьер-министру Латвии выступить с инициативой “существенно повысить” действующие таможенные тарифы на российские и белорусские товары в пределах всего Евросоюза.

Что говорят в Беларуси?

В Беларуси данную новость пока никак не комментировали, однако ранее, как сообщал Telegraf.news, президент Беларуси Александр Лукашенко назвал санкции Запада “фашизмом”. По мнению президента, санкционные ограничения страны ЕС, США и некоторых их партнёры ввели «не против него лично», а «против всей страны и всех белорусов». При этом глава государства подчеркнул: для Республики это — «время возможностей».

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В свою очередь министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков 26 февраля, выступая в Женеве на полях Конференции ООН по разоружению, раскритиковал соседние Латвию, Литву и Польшу за “активную милитаризацию” и раздувание военных бюджетов. По словам Рыженкова, Литва планирует направлять на военные нужды «почти четверть всех госрасходов», а Латвия — «до трети госбюджета». При этом Беларусь, по его словам, «не намерена ввязываться в безумную закупку дорогостоящего оружия» и кратно увеличивать собственные вооруженные силы, дабы «не провоцировать дальнейшую конфронтацию».

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