В России обвинили Польшу и Украину в подготовке втягивания Беларуси в войну

Опубликовано: 09.08.2025 08:17 , Обновлено: 09.08.2025

Военные разведки Украины и Польши планируют провокации с целью сорвать совместные стратегические военные учения Беларуси и России "Запад-2025". Такую информацию на днях распространило российское агентство РИА "Новости", ссылаясь на анонимный источник из числа белорусов, уехавших из страны после 2020 года.

По данным российского агентства, представители Службы безопасности Украины (СБУ), Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) и польской Службы военной разведки якобы планируют “обсудить сценарии провокаций для срыва учений” в рамках общественно-политической конференции, анонсированной белорусскими эмигрантами на 9-10 августа в Варшаве.

О том, что данное мероприятие и запланированные на выходные уличные акции нацелены на “нанесение ущерба Республике Беларусь” и могут навредить белорусско-польским отношениям, на этой неделе предупредил белорусский МИД, вручивноту протеста временному поверенному в делах Польши в Беларуси.

По информации РИА “Новости”, на закрытую часть конференции в числе прочих пригласили польские разведструктуры, а также представителей зарубежных спецслужб, в том числе украинских. По словам неназванного источника, целью провокаций “под чужим флагом” на территории Беларуси, которые якобы планируют обсудить в Варшаве, станет “подрыв доверия между Минском и Москвой”, а также создание “прецедента для втягивания Республики в военный конфликт”.

Ранее РИА “Новости”, также ссылаясь на собственные анонимные источники, заявило о том, что СБУ разрабатывает планы срыва размещения российского ракетного комплекса “Орешник” в Беларуси.

Напомним, российско-белорусские военные учения “Запад-2025” запланированы на этот сентябрь. Мероприятия в рамках учений охватывают несколько регионах Беларуси, но, как заявили в Минобороны, основные манёвры решили перенести вглубь страны, подальше от западных границ. По официальной информации Минска, в учениях должны принять участие около 13 тысяч белорусских военнослужащих, однако некоторые западные военные эксперты считают эту цифру заниженной.

В ответ на учения Минска и Москвы польская армия уже объявила о проведении учений “Железный защитник” одновременно с учениями “Запад-2025”.

На этом фоне, как ранее сообщил Telegraf.news, белорусские военные оставили за собой право переместить часть подразделения в рамках будущих учений “Запад-2025” ближе к западным границам. В каком случае может быть принято такое решение, 23 июля подробно объяснил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил, первый замминистра обороны Беларуси генерал-майор Павел Муравейко.

«Начали спекулировать» — Глава Генштаба Беларуси пригрозил вернуть учения «Запад-2025» к границам Польши и Литвы