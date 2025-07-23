"Начали спекулировать" - Глава Генштаба Беларуси пригрозил вернуть учения "Запад-2025" к границам Польши и Литвы

Опубликовано: 23.07.2025 18:05 , Обновлено: 23.07.2025

Белорусские военные оставили за собой право переместить часть подразделения в рамках будущих учений "Запад-2025" ближе к западным границам. В каком случае может быть принято такое решение, 23 июля подробно объяснил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил, первый замминистра обороны Беларуси генерал-майор Павел Муравейко.

Замглавы Минобороны отчитался о завершении итоговой рекогносцировки перед военными учениями “Запад-2025”, которые намечены на сентябрь. В них планируют принимать участие в том числе российские военные. По словам Муравейко, белорусская сторона уже “готова к приему войск и к началу учений в установленные сроки”.

Районы проведения учений решили отодвинуть вглубь страны, подальше от западных границ. Уменьшив “пространственный размах” учений, решили сократить и количество задействованных военнослужащих - фактически наполовину.

Как пояснил начальник Генштаба, это сделали из-за “сложной военно-политической обстановки” и с учётом “постоянных обвинений в агрессивных намерениях”, звучащих в адрес Беларуси со стороны западных соседей. При этом Муравейко подчеркнул, что решение перенести учения вглубь страны “не нужно оценивать как нашу слабость или нашу лояльность, или реагирование на какие-то претензии”. “Это исключительно один из шагов стабилизации обстановки, успокаивания международной общественности”, - заявил генерал-майор.

“Однако на этом процессе начинали спекулировать наши западные коллеги. Польша заявила о том, что готова провести учение дивизионного масштаба у наших границ в районе Гродно, Беловежской пущи. Литва перебрасывает свою бригаду “Железный волк” на полигон Пабраде и планирует там проводить действия в 15 километрах от нашей границы”, - упрекнул соседние государства Муравейко.

На этом фоне белорусские военные, по его словам, оставляют за собой право “переместить отдельные подразделения в ходе учений, чтобы отработать эпизоды исключительно оборонительного характера”, в том числе на польском и литовском направлениях.

При этом Муравейко подчеркнул, что организаторы учений “сознательно ушли в сценарии и замысле от проработки всех вопросов наступательной тематики”. По его словам, в рамках “Запада-2025” задумывались “исключительно оборонительные эпизоды”. В то же время в рамках учебно-боевых заданий планируют задействовать и беспилотные летательные аппараты, и средства РЭБ, и роботизированные и автоматизированные комплексы, и прочие приёмы противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками.

Также замглавы Минобороны сообщил, что наблюдать за учениями планируют пригласить представителей стран - членов ОДКБ, Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества, стран дальней дуги, аккредитованных в Беларуси военных атташе, а также стран – участниц ОБСЕ.

В Минобороны Польши объявили о подготовке «адекватного ответа» на белорусско-российские учения «Запад-2025»

Ранее Telegraf.news рассказал, что весной власти Польши заявили о намерении “адекватно” ответить на российско-белорусские учения “Запад-2025”, а командующий Вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас пообещал по сути “скопировать” эти учения.

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