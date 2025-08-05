СК объявил об арестах имущества и обысках у 207 белорусов, живущих за границей

Опубликовано: 05.08.2025 11:01 , Обновлено: 05.08.2025

Следственный комитет Беларуси вынес постановления о проведении обысков и наложении ареста на имущество 207 человек, подозреваемых в участии в уличных акциях за рубежом. Все они теперь фигуранты уголовного дела, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, речь идёт об уличных шествиях, которые руководители организаций, признанных в Беларуси экстремистскими или террористическими, организовали в конце марта 2025 года в различных странах.

В СК посчитали, что основной целью проведения этих мероприятий была «попытка дискредитации Республики Беларусь на международной арене, разжигание социальной вражды и розни», а также привлечение финансирования.

Правоохранительным органам удалось установить личности участников акций в Польше, США, Литве, Канаде и Великобритании. Их действиям дана правовая оценка, все 207 человек признаны подозреваемыми по уголовному делу о содействии экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 361-4 УК Беларуси).

Следователи также изучают вопрос о применении в отношении фигурантов механизма специального производства. В ведомстве заявили, что работа по идентификации лиц, принимающих участие в подобных акциях, будет продолжена, и «каждый понесёт установленную законом ответственность».

МИД предупредил Варшаву

На этом фоне Министерство иностранных дел Беларуси сделало заявление в связи с запланированными на 9–10 августа в Варшаве мероприятиями. В сообщении ведомства указано, что его цель — «нанесение ущерба Республике Беларусь».

По сведениям МИД, организаторами выступают «представители белорусской эмиграции, поддерживаемые официальной Варшавой».

В связи с этим Временному поверенному в делах Польши в Беларуси в МИД вручили соответствующую ноту.

Белорусское внешнеполитическое ведомство заявило, что подобные «враждебные акции» вредят белорусско-польским отношениям.

При этом Министерство оставило за собой право «принимать необходимые ответные меры на любые действия провокационного характера», говорится в заявлении.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что после уличных акций за границей в январе этого года около 400 человек, по сообщению СК, стали фигурантами уголовных дел.

В СК Беларуси рассказали, куда пришли с обысками и у кого арестовали имущество из-за акций протеста