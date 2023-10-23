В посольстве заявили, что не могут эвакуировать белорусов из Израиля из-за западных санкций

Опубликовано: 23.10.2023 08:36 , Обновлено: 23.10.2023

В посольстве Беларуси в Израиле заявили, что продолжают оказывать помощь белорусам на территории Израиля и в секторе Газа в связи с напряженной ситуацией в регионе. Однако вывезти граждан прямым рейсом Израиль - Беларусь, по словам чрезвычайного и полномочного посла Евгения Воробьева , "не представляется возможным" из-за действующих западных санкций.

Посол отметил, что многие белорусы в Израиле продолжают обращаться к представителям дипмиссии за различной помощью, но большинство обращений связано с желанием “незамедлительно покинуть Израиль и вернуться в Беларусь”.

“Это стало особенно актуально в связи с отменой многими авиакомпаниями рейсов в Израиль. Мы даем практические советы, разместили на нашем сайте и в соцестях полезную информацию о продолжающих летать самолетах”, - прокомментировал Воробьев ситуацию в эфире гостелеканала “Беларусь 1”.

По словам дипломата, посольство ведёт учёт обращений белорусов “на случай более удобного и быстрого варианта вернуться в Беларусь”, но пока “большую проблему продолжают составлять западные санкции”, которые были наложены на компанию “Белавиа”.

“Несмотря на то что нам удалось получить разрешение израильской стороны, сегодня по-прежнему существуют препятствия - санкции США, по которым организовать прямой рейс Израиль - Беларусь не представляется возможным. Делаем все, чтобы решить эти проблемы”, - пояснил посол.

Напомним, согласно уточнённым данным Министерства иностранных дел Израиля, результате атак исламистов из ХАМАС пропало без вести 78 иностранцев, 218 человек - были убиты. В числе последних - двое граждан Беларуси.

МИД Израиля уточнил данные о погибших от атак ХАМАС иностранцах – среди них двое белорусов

Ранее в посольстве Беларуси в Израиле рассказали, как быть белорусам с просроченными паспортами, а также тем, у кого этого документа нет вовсе (например, детям, который родились в Израиле). Там заявили, что граждане в любом случае могут обращаться в посольство за получением свидетельства на возвращение в Беларусь.

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