МИД Израиля уточнил данные о погибших от атак ХАМАС иностранцах – среди них двое белорусов

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Опубликовано: 19.10.2023 09:02 , Обновлено: 19.10.2023

Министерство иностранных дел Израиля уточнило число иностранных граждан, погибших и пропавших без вести в результате атак исламистов из ХАМАС. В общей сложности ведомство насчитало 78 пропавших без вести и 218 убитых, включая двух граждан Беларуси.

Данные, озвученные МИД Израиля в официальном телеграм-канале ведомства, актуальны на 18 октября. При этом не уточняется, идет ли речь о белорусских туристах или о выходцах из Беларуси, которые проживали в Израиле, сохраняя белорусское гражданство. Отметим, что в более ранних сводках израильского МИД значились четверо погибших из Беларуси.

Помимо белорусов, среди пропавших без вести и погибших в результате нападения боевиков ХАМАС на израильские территории значатся граждане ещё 40 иностранных государств.

Инфорграфика МИД Израиля

“ХАМАС - это ИГИЛ, и так же, как ИГИЛ, он несёт смерть не только израильтянам”, - прокомментировали в израильском внешнеполитическом ведомстве уточнённые данные о жертвах недавних атак.

Напомним, в МИД Беларуси на следующий день после вторжения боевиков ХАМАС на территорию Израиля сообщили о двух белорусах, которые пострадали во время ракетных обстрелов израильского города Ашкелона. По данным ведомства, это были сын с матерью, которых отправили в больницу, причём состояние одного из них медики оценивали «как крайне тяжелое».

Двое белорусов пострадали при ракетных обстрелах Израиля — МИД

12 октября чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Израиле Евгений Воробьев заявлял о трёх погибших уроженцах и ещё одном - в списке без вести пропавших.

В посольстве заявили о гибели трёх белорусов в Израиле