В КГБ Беларуси заявили, что в ноябре-декабре ждут "раскачивание"

Опубликовано: 26.10.2022 17:34 , Обновлено: 26.10.2022

Заместитель председателя КГБ Сергей Теребов 26 октября заявил, что в ноябре декабре 2022 года ожидает "раскачивания темы" в Беларуси. В том числе посредством организации "дворовых чаепитий".

По его мнению, “политэмигрантские центры” посредством организации “чаепитий” производят “поиски и объединение радикально настроенных лиц, втягивание добропорядочных граждан в противоправную деятельность”.

Сергей Теребов отверг предположение, что на таких мероприятиях можно достичь решения “вопросов покраски скамеек”, [link href=“https://www.belta.by/society/view/s-nojabrja-dekabrja-nachnetsja-raskachivanie-temy-terebov-o-sozdanii-ochagov-naprjazhennosti-v-srede-531541-2022/” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] Белта.

“Буквально с ноября-декабря начнется очередное раскачивание темы, сопряженное с созданием очагов социальной напряженности в студенческой среде. Это очередной шаг, который мы ожидаем в ближайшее время”, - заявил он.

По его мнению, главная цель оппонентов - “очернение власти любыми средствами, внесение раскола в госаппарат Беларуси”. При этом Сергей Теребов заявил, что КГБ заметило нарастание угозы из Литвы, Латвии, Польши и Украины из-за того, что в Беларуси “обеспечены порядок и безопасность”.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко на совещании с чиновниками 20 октября рассказал, что делать белорусам, которые не хотят пройти через «беду».

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