Россия запускает по Украине переоборудованные ядерные ракеты - Минобороны Британии

Опубликовано: 26.11.2022 11:17 , Обновлено: 26.11.2022

В министерстве обороны Великобритании сообщили 26 ноября, что запасы ракет дальнего радиуса действия России настолько истощены, что она, вероятно, извлекает боеголовки из устаревших ядерных крылатых ракет и запускает невооруженные ракеты по Украине.

В последнем отчёте британской разведки говорится, что на снимках из Украины видны обломки крылатой ракеты Х-55, которая была разработана в 1980-х годах “исключительно как система доставки ядерного оружия”.

Министерство обороны Великобритании написало в Твиттере: “Боеголовка, вероятно, была заменена болванкой. Хотя такая инертная система все равно нанесет некоторый ущерб за счет кинетической энергии ракеты и неизрасходованного топлива, она вряд ли обеспечит надежное воздействие на намеченные цели”.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1596389927733927937

В Минобороны Великобритании считают, что Россия таким образом надеется, что такие ракеты будут действовать как ложные цели и отвлекать украинскую противовоздушную оборону. Каковы бы ни были намерения России, эта импровизация подчеркивает уровень истощения российских запасов ракет большой дальности.

Ранее Телеграф сообщил, что издание Defense Express сообщило 18 ноября, что Россия во время ракетной атаки 17 ноября запустила по украинской территории ракету Х-55 с имитатором ядерной боеголовки.

Россия запустила по Украине имитатор ядерной боеголовки — Defense Express