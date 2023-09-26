В Польше потребовали ввести санкции против белорусских производителей пищевой соли

Опубликовано: 26.09.2023 12:16 , Обновлено: 26.09.2023

Польские производители соли обратились к властям своей страны с требованием "проверить эффективность" действующих международных санкций, введенных в отношении их белорусских конкурентов. Они призвали власти Польши ввести дополнительные национальные санкции, в частности, против белорусского предприятия "Мозырьсоль", которое выпускает поваренную (пищевую) соль.

Как отметил польский портал Money.pl, ссылаясь на издание “Пульс бизнеса”, на поваренную и каменную соль не распространяются санкции, введенные странами Евросоюза против белорусских производителей соли и калийных удобрений. Как следствие, этой продукцией Беларусь свободно торгует со странами Центральной и Восточной Европы, в том числе с Польшей, при этом цена её ниже, чем у польских компаний. Местные производители усмотрели в этом “серьезную конкуренцию”.

Письмо с требованием рассмотреть возможность введения дополнительных ограничений для белорусских производителей (в частности, для “Мозырьсоли”) фонд “Польская соль” направил министру внутренних дел Мариушу Каминьскому. Авторы письма предложили либо ввести национальные санкции, либо инициировать вопрос о расширении санкций ЕС, чтобы охватить и этот вид продукции.

[info_b]В июне 2021 года Евросоюз ввел секторальные санкции против Беларуси, которые предусматривали, в числе прочего, запрет на торговлю и транзит некоторых видов калийных удобрений. Против “Беларуськалия” санкции также ввели Великобритания, США и Канада. Вопрос об ужесточении действующих ограничений уже не раз становился причиной для разногласий между странами ЕС. Некоторые страны и вовсе настаивают на исключении из-под действующих санкций белорусского калия.[/info_b]

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Новую инициативу фонда “Польская соль” белорусская сторона пока никак не комментировала. Однако, в августе этого года, президент Беларуси Александр Лукашенко, поздравляя коллектив и ветеранов ОАО “Беларуськалий” с Днем шахтера заявил, что западные санкции не лишили белорусского производителя калийных удобрений “высокого международного статуса надежного партнера”.

“В условиях санкционного давления вам удалось максимально быстро выстроить новые логистические маршруты, минимизировать потери и подтвердить свой высокий международный статус надежного партнера”, - заявил тогда он.

Кроме того, Лукашенко 11 августа заявил, что хотел бы возобновить более тесные контакты с властями Польши. По его словам, он приказал премьер-министру Роману Головченко “наладить отношения” с соседями.

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