В Польше показали, что нелегалы из Беларуси делают на границе «каждый день»

Опубликовано: 21.11.2022 12:29 , Обновлено: 21.11.2022

В польской пограничной службе опубликовали новое видео с нелегальными мигрантами и рассказали, что те пытаются сделать «каждый день» на границе Беларуси и Польши.

https://twitter.com/Straz_Graniczna/status/1594240465334947842

«Группы иностранцев каждый день подходят к забору, чтобы попытаться пересечь его. Под руководством белорусских служб они ищут места, где можно пересечь границу. Когда они видят приближающиеся польские патрули, они отступают в Беларусь», — утверждают пограничники Польши в посте в своем твиттер-аккаунте.

Что именно происходит на видео, точно сказать нельзя. Видно, как группа людей идет, вероятно, по белорусской территории вдоль установленного Польшей пятиметрового забора.

Тем временем, как пишет O2, с начала ноября пограничная служба Польши зафиксировала более 1400 попыток незаконного пересечения границы из Беларуси в Польшу. Среди иностранцев чаще всего встречаются граждане Сирии, Шри-Ланки, Турции, Ирака, Афганистана, Ирана, Камеруна, Кубы и Египта.

[info_b]Напомним, в январе 2022 года Польша начала строить большой забор на границе с Беларусью. А совсем недавно были завершены работы на первом участке электронного барьера на польско-белорусской границе протяженностью 21 км. На этом участке было использовано 42 км кабелей обнаружения, 232 камеры «день-ночь», 67 тепловизионных камер, размещенных на мачтах, из которых 277 были установлены на этом участке.[/info_b]

Что говорит Минск?

Конкретно это видео в Госпогранкомитете Беларуси не комментировали. Однако ранее в ГПК неоднократно отрицали обвинения Польши и называли кадры «фейками».

Например, в середине сентября в белорусском ведомстве назвали постановочным видео с незаконной переправой мигрантов через белорусско-польскую границу, которые опубликовала Погранслужба Польши.

«Пограничная стража Польши распространяет в Сети видео, где якобы белорусские пограничники не препятствуют беженцам в пересечении границы. Данная информация не соответствует действительности!», — заявили в пресс-службе комитета.

В ГПК Беларуси назвали видео с переправой нелегалов через болото в Польшу фейком — «Нет пятиметрового забора»

Ранее Телеграф писал, что белорусские пограничники 2 октября нашли на границе с Польшей, возле забора, тело мужчины «неславянской внешности». Об этом сообщили в Госпогранкомитете.

В Беларуси на границе с Польшей нашли мертвого мигранта — ГПК