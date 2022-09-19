В ГПК Беларуси назвали видео с переправой нелегалов через болото в Польшу фейком — «Нет пятиметрового забора»

Опубликовано: 19.09.2022 16:15 , Обновлено: 19.09.2022

В Госпогранкомитете Беларуси 19 сентября назвали постановочным видео с незаконной переправой мигрантов через белорусско-польскую границу, которые накануне опубликовала Погранслужба Польши.

«Пограничная стража Польши распространяет в Сети видео, где якобы белорусские пограничники не препятствуют беженцам в пересечении границы. Данная информация не соответствует действительности!», — заявили в пресс-службе комитета.

Там подчеркнули, что:

«на видео отсутствует характерное для Польши инженерное заграждение – пятиметровый забор, который установлен вдоль всей польско-белорусской границы»;

«участок местности невозможно идентифицировать из-за низкого качества съемки»;

«показанное место происшествия явно находится в упадке. Следует подчеркнуть, что белорусская граница всегда содержится в надлежащем порядке и регулярно очищается от растительности».

И добавили: «Совокупность указанных фактов доказывает, что представленное видео – очередной сфабрикованный фейк, призванный дискредитировать органы пограничной службы» Беларуси.

[info_b]Отметим, что протяженность белорусско-польской границы составляет 398 км. Польша установила пятиметровое ограждение на участке протяженностью 186 км (сухопутная граница).[/info_b]

Напомним, 19 сентября Погранслужба Польши опубликовала видео, на котором, как утверждается, зафиксировали нелегальную переправу мигрантов из Беларуси через болотистую местность. Там также обвинили в «организации незаконных пересечений границы» белорусских пограничников.

Польша показала видео переправы нелегалов из Беларуси через болото