В Беларуси на границе с Польшей нашли мертвого мигранта — ГПК

Опубликовано: 03.10.2022 12:21 , Обновлено: 03.10.2022

Белорусские пограничники 2 октября нашли на границе с Польшей, возле забора, тело мужчины «неславянской внешности». Об этом сообщили в Госпогранкомитете.

Труп лежал без верхней одежды «недалеко от калитки в польском заграждении», утверждают в ГПК. Рядом нашли его личные вещи.

На месте работает следовательно-оперативная группа.

Больше подробностей в ГПК не предоставили. В официальном-телеграм канале комитета выложили видео с места происшествия, где показали тело. Телеграф не публикует его из моральных соображений.

Напомним, это первый раз, когда на границе Беларуси со странами ЕС находят мертвых мигрантов. Так, в конце ноября 2021 года стало известно сразу о трех смертях за сутки.

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А в феврале 2022 года в Польше на границе с Беларусью также нашли тело погибшего мигранта.

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