Лукашенко предупредил Польшу о готовящейся провокации, «в которой обвинят Россию и Беларусь»

Опубликовано: 20.02.2024 14:03 , Обновлено: 20.02.2024

Александр Лукашенко во вторник, 20 февраля, выступая перед руководящим составом госорганов системы обеспечения нацбезопасности Беларуси, рассказал о "крупномасштабной провокации", которую, по его словам, сейчас готовит в Польше местная разведка при сотрудничестве американских спецслужб.

Лукашенко подчеркнул, что “все добытые разведкой сценарии различного рода провокаций”, равно как и сценарии “экстремистских акций с задействованием боевиков, находящихся на территории Украины, Польши и Литвы”, в Беларуси “знают и незамедлительно предают огласке, насколько это возможно”. В качестве наглядного примера он озвучил очередную порцию “оперативной информации”.

“Дословно цитирую (это уже для поляков важно): “польская и американская разведки готовят крупномасштабную провокацию против гражданского населения Польши, в которой обвинят Россию и Беларусь"", - процитировало президента госагентство БелТА.

По словам Лукашенко, одновременно с этим “Варшава пытается завербовать высокопоставленных белорусских чиновников”, которые, как выразился президент, “смогут заменить наших “тихушек” и “лахушек"".

“Они будут искать и создавать новых лояльных Западу и более эффективных деятелей здесь. В ход пойдут все методы - от банальных подкупа и шантажа до угроз жизни и здоровью вам и вашим близким и родным”, - предупредил Лукашенко, подчеркнув, что “в фокусе внимания может быть кто угодно”.

Ранее Телеграф сообщил, что Лукашенко 20 февраля поручил государственным органам системы обеспечения нацбезопасности готовиться к новым “триггерам для дестабилизации общества” в период электоральной кампании и формирования Всебелорусского народноого собрания и озвучил три потенциально возможных сценария развития событий в Беларуси, к которым, по его словам, сейчас готовятся иностранные спецслужбы.

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