В Польше объявили об антирекорде на границе с Беларусью и нападениях на пограничников

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Опубликовано: 25.03.2024 16:38 , Обновлено: 25.03.2024

Польская пограничная служба объявила, что за последние три дня 444 иностранца пытались "незаконно пересечь белорусско-польскую границу". А за неделю польскими военными было зафиксировано более 1,8 тысяч подобных инцидентов. Это гораздо больше, чем за любую неделю января и февраля. В Погранкомитете Беларуси эту информацию польской стороны не комментировали.

В Погранслужбе Польши утверждают, что зафиксировали случаи забрасывания камнями и ветками польских патрулей на границе. А за прошедшие выходные два человека получили ранения.

“Мигранты несколько раз нападали на службы, охраняющие польскую границу, с камнями, ветками и горящими ветвями. В ходе нападений были ранены офицер пограничной службы и солдат Войска Польского. Их здоровью и жизни ничего не угрожает”, - сообщила майор Пограничной службы Польши Катажина Зданович.

При этом с начала марта Пограничная служба Польши зафиксировала более 2,4 тысяч попыток незаконно пересечь границу - гораздо больше, чем в январе и феврале. Данные Подляского отделения Пограничной службы Польши показывают, что мигранты, пытающиеся попасть в Польшу, прибыли из 24 разных стран.

Больше всего попыток (287) было зафиксировано в четверг. А это значит, что рекорд 2024 года был побит.

В Литве предложили закрыть ещё один КПП на границе с Беларусью

Ранее Telegraf.news сообщил, что министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что планирует увеличить количество военных на границе с Беларусью, Украиной и Литвой. Подобные меры политик пообещал ввести в связи с увеличением числа незаконных пересечений границы.

«Мы будем защищать каждый клочок земли» — Глава Минобороны Польши пообещал увеличить количество военных на границе с Беларусью