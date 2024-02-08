«Дырявая, как решето?» – Глава МВД Польши описал, как решили укреплять стену на границе с Беларусью

Опубликовано: 08.02.2024 16:59 , Обновлено: 08.02.2024

Глава Министерства внутренних дел и администрации Марцин Кервиньский в четверг, 8 февраля, поднял тему герметизации заграждения на польско-белорусской границе. Он рассказал, что речь идет, в частности, о решениях, которые не позволят прутьям дамбы прогибаться. И сообщил о намерениях добавить больше электроники.

На вопрос журналиста, правда ли, что стена «Дырявая, как решето», он ответил, что это не так, однако признался, что она не выполняет своей роли.

«Вспомните, что говорили политики из партии «Закона и справедливости», когда стена была построена. Они говорили, что ни один нелегальный иммигрант не проникнет. Позже выяснилось, что таких проникновений, тем не менее, очень много», – сказал Кервиньский.

Он добавил, что как глава МВД вместе с начальником пограничной службы работает над новыми решениями по герметизации заграждения.

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Когда его спросили о деталях, он ответил, что речь идет о проблемах с изгибом стержней, которые случаются.

«Попытаемся изменить ситуацию с помощью специальных зажимов. Еще мы хотим усовершенствовать это заграждение – добавить больше электроники, больше датчиков движения, чтобы дать пограничникам время прибыть, если этот барьер будет сломан», – пояснил глава МВД.

Ранее Телеграф писал, что Министерство внутренних дел Польши подготовило изменения порядка обхождения с нелегалами на польско-белорусской границе. Новое руководство польского министерства, среди прочего, пообещало «этические» депортации нелегальных мигрантов.

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