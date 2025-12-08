В ООН призвали Литву изменить отношение к нелегалам, идущим через Беларусь

Опубликовано: 08.12.2025 14:02 , Обновлено: 08.12.2025

Литве следует пересмотреть свою миграционную политику, в частности, отношение к нелегальным мигрантам на границе с Беларусью. Такое мнение высказала представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в странах Северной Европы и Балтии Анника Сандлунд.

Сандлунд в интервью агентству BNS назвала беженцев “пешками в политической игре” и “жертвами инструментализации миграции” и призвала Литву пересмотреть свою “политику возвращения”, с учётом Пакта ЕС о миграции и предоставлении убежища.

“Тот факт, что они (мигранты) были инструментализованы, не означает, что они не являются беженцами. Необходима отдельная оценка, которая бы учитывала ситуацию в стране происхождения мигранта, а не то, как человек прибыл в страну. По нашему мнению, политика возврата, безусловно, должна быть пересмотрена на данном этапе”, - заявила представительница УВКБ ООН.

Сандлунд также посоветовала литовским властям перейти к более “индивидуализированной и целенаправленной” системе интеграционных услуг для мигрантов, которая была бы ориентирована на поиск подходящей работы для мигрантов, с учётом из языковых и образовательных навыков. По её словам, это в первую очередь касается отличных от европейцев этнических групп – беженцев с Ближнего Востока или Африки.

По её словам, для них в Литве “приём не такой тёплый”, как, к примеру, для беженцев из Украины.

“Хотя формально у них может быть такой же доступ к правам и услугам, их ощущения в обществе сильно различаются. Мы только что разговаривали с группой беженцев из Сирии, и несколько женщин сказали: «Знаете, если они увидят вас в хиджабе, вам не снимут квартиру». Конечно, это не проблема государства, а скорее вопрос общественного принятия, но разница между украинцами и другими беженцами определённо есть”, - заявила Сандлунд.

В этом вопросе она посоветовала литовцам “доверять своей системе”, которая предоставила им официальный статус беженцев.

“Он предоставляется нелегко. Многие люди, ходатайствующие о предоставлении статуса беженца, получают отказ в Литве. Поэтому я думаю, что если они уже получили статус и доказали его наличие, обществу было бы полезно понимать, что эти люди тоже бегут от войны. Возможно, эта война где-то дальше и, возможно, не так часто освещается в новостях, как война в Украине, но у них та же история или тот же травмирующий опыт, что и у украинцев”, - подчеркнула представительница УВКБ ООН.

В августе этого года, как сообщал Telegraf.news, министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков заявил во время выступления на встрече представителей МВД стран СНГ, что неконтролируемая миграция стала угрозой для Беларуси и стран-участниц содружества. При этом особо подчеркнул её опасность из-за возможного экстремизма.

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В свою очередь первый замминистра иностранных дел Сергей Лукашевич чуть ранее заявил, что Польша и Литва должны благодарить власти Беларуси, а не обвинять в содействии нелегальным мигрантам, пытающимся попасть в Европу.

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