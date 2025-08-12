Кубраков назвал количество выдворенных в 2025 году из Беларуси иностранцев

Опубликовано: 12.08.2025 19:38 , Обновлено: 12.08.2025

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков заявил во время выступления на встрече представителей МВД стран СНГ, что неконтролируемая миграция стала угрозой для Беларуси и стран-участниц содружества. При этом особо подчеркнул её опасность из-за возможного экстремизма.

По словам Ивана Кубракова, Беларусь из-за ее расположения “активно используется в качестве транзитного коридора нелегалами, которые перемещаются на Запад из Азии, Африки, Ближнего и Среднего Востока”.

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Министр внутренних дел Беларуси заявил, что его ведомство приняло меры “по повышению эффективности миграционного контроля и недопущению дестабилизации ситуации, в том числе в рамках формирования единого миграционного пространства с Россией”.

По словам Кубракова, поток нелегалов в Беларусь и Россию “значительно снизился”. В качестве доказательства он привел цифры выявленных нелегальных мигрантов. По его словам, если в 2024 году в первом полугодии было установлено 243 группы нелегалов общей численностью 1610 человек, то в 2025 году милиция установила 130 групп численностью 1 063 лица.

При этом глава МВД утверждает, что за время операции “Нелегал - 2025”, которую, как оказалось, проводят в Беларуси, выявили 2,5 тысячи нарушений миграционного законодательства, и 92 желающим было отказано во въезде на территорию Беларуси.

“В связи с грубым нарушением законодательства почти 500 граждан зарубежья выдворено за пределы страны”, - сообщил глава МВД.

Ранее Telegraf.news писал, что первый замминистра иностранных дел Сергей Лукашевич заявил в своем аккаунте в соцсети X, что Польша и Литва должны благодарить власти Беларуси, а не обвинять в содействии нелегальным мигрантам, пытающимся попасть в Европу. Впрочем в Польше заявили, что заслуга в сокращении потока нелегалов - у польских силовиков и Кабмина, которые усилили границу с Беларусью.

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