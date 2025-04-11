В одной из областей Беларуси объявили трёхдневные учения теробороны и народного ополчения с отработкой "борьбы с диверсантами"

Опубликовано: 11.04.2025 09:12 , Обновлено: 11.04.2025

В пятницу, 11 апреля, в Поставском районе Витебской области, где в эти дни проводится сбор с территориальными войсками, стартует командно-штабное учение. Оно должно растянуться на все выходные и, как сообщили в Министерстве обороны, к учениям планируется дополнительно привлечь отряд народного ополчения.

Как пояснили в военном ведомстве, главными целями командно-штабных учений станет совершенствование навыков военного руководства подчиненными силами теробороны и обучение личного состава справляться с задачами по работе с территориальной обороны, а также оценка того, насколько готовы сами подразделения территориальных войск к возможным военным задачам.

Планируется, что в рамках нынешних учений участники территориальных войск будут заниматься подготовкой к таким задачам, как:

охрана и оборона объектов теробороны,

борьба с диверсионно-разведывательными группами условного противника,

обеспечение мер военного положения,

оборона населенного пункта.

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В этих учебных задачах, как пояснили в Минобороны, планируется задействовать отряд народного ополчения, а за ходом учения планирует наблюдать начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый замминистра обороны Павел Муравейко. Ранее район проведения сбора уже посетил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

Ранее, как сообщал Telegraf.news, начальник мобилизационного направления военного комиссариата города Минска полковник Игорь Дымович назвал 4 категории военнообязанных, которых могут освободить от участия в сборах.

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