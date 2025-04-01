Минчанин не улетел на отдых из-за военных сборов. Вернули ли деньги за билеты?
Минчанину пришлось перенести запланированный семейный отдых за границей из-за вызова на срочные военные сборы. В результате мужчина столкнулся с неожиданной проблемой - возвратом денег за билеты на самолёт. Обязана ли авиакомпания возвращать деньги, объяснил специалист по защите прав потребителей юрист Иван Райкевич.
Ситуацию, с которой столкнулся призывник, порталу Onliner рассказала его супруга. По словам женщины, билеты она с мужем купила ещё в ноябре, воспользовавшись одним из промотарифов национального перевозчика “Белавиа”. Однако незадолго до запланированной поездки, в марте муж получил повестку с вызовом на военные сборы.
По словам женщины, они объяснили свою ситуацию в военкомате и там заверили, что деньги за билеты компания вернёт, пообещав направить перевозчику официальное письмо. Так его и не дождавшись, семья самостоятельно направила обращение в “Белавиа”, приложив к нему копию повестки и сгоревшие билеты. В ответ несостоявшиеся туристы получили отказ в возврате средств, в котором указано, что их причина “не является основанием для вынужденного отказа от воздушной перевозки”.
[info_b]Отметим, что “Белавиа” регулярно “выбрасывает” на сайт ограниченное количество билетов по более дешёвому промотарифу, в том числе, по полуярным туристическим направлениям. Однако, на сайте компании чётко оговорено, что на такие билеты действует ряд существенных ограничений, в том числе - невозможность вернуть деньги за неиспользованный или частично использованный билет. [/info_b]
В комментарии порталу юрист Иван Райкевич пояснил, что с точки зрения действующего белорусского законодательства авиаперевозчик, действительно, имеет право не возвращать деньги на билет в данном случае.
Дело в том, что в перечень причин для “вынужденного отказа” от поездки, при котором деньги могут вернуть даже за невозвратные билеты, военные сборы не включены. Сами причины прописаны в пункте 85 Авиационных правил и включают, в частности, следующее:
- задержка или отмена рейса;
- изменение маршрута перевозчиком;
- непредоставление места;
- проблемы со стыковкой;
- болезнь пассажира или его родственника (при наличии справки);
- досмотр без оснований;
- технические ошибки со стороны перевозчика.
Таким образом, отметил Райкевич, авиаперевозчик рассматривает участие в военных сборах как “добровольный повод” для отказа от перелёта.
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