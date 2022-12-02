В ОБСЕ зачитали последнюю речь Макея про демонизацию Беларуси и России

Опубликовано: 02.12.2022 11:33 , Обновлено: 02.12.2022

Постоянный представитель Беларуси Андрей Дапкюнас зачитал на заседании ОБСЕ подготовленную речь скончавшегося министра иностранных дел Владимира Макея.

Макей собирался рассказать, как остановить «пожар в Европе», который начался не в феврале 2022 года, а «тлел десятилетиями».

«Многие в этой организации (ОБСЕ) считают, что нужно просто выявить виновного, а затем демонизировать, изолировать и наказать его. Это краткое описание западного подхода к России и Беларуси», — сказано в речи.

Министр также написал, что отказ в приглашении его российского коллеги Сергея Лаврова «убивает ОБСЕ», а Постоянный совет превратился в «идеальный форум для пропаганды» из-за практики «назвать и пристыдить».

Макей также подчеркнул в тексте, что «пожар в Европе» может устранить только дипломатия:

«История человечества знает немало примеров использования меча и огня для разрешения разногласий. Однако в ядерный век только люди с суицидальными наклонностями могут питаться этими деструктивными идеями».

И добавил, что «Беларусь всегда будет держать свой порох сухим».

Глава МИД также собирался призвать сосредоточиться на «осторожном наведении мостов».

[info_b]Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) — крупнейшая в мире региональная организация, занимающаяся вопросами безопасности. Объединяет 57 стран, расположенных в Северной Америке, Европе и Центральной Азии.[/info_b]

Напомним, 26 ноября стало известно, что министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей умер. Официально о причинах ничего неизвестно.

Умер глава МИД Беларуси Владимир Макей

А 29 ноября в Минске в Доме офицеров началась церемония прощания с Владимиром Макеем.

Лукашенко простился с Макеем