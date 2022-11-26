Умер глава МИД Беларуси Владимир Макей

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Опубликовано: 26.11.2022 16:57 , Обновлено: 26.11.2022

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей умер. Об этом стало известно 26 ноября.

О скоропостижной смерти главы белорусского МИД сообщило госагентство БелТА со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анатолия Глаза.

Ему было 64 года.

Никаких подробностей о причинах пока нет.

Владимир Макей родился 5 августа 1958 в деревне Некрашевичи Кореличского района Гродненсой области. Окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков (1980), служил в Советской Армии (1980—1992). Полковник запаса. Обучался в Дипломатической академии МИД Австрии (1992—1993).

Был министром иностранных дел Беларуси с 20 августа 2012 года.