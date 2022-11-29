Лукашенко простился с Макеем

Опубликовано: 29.11.2022 10:26 , Обновлено: 29.11.2022

29 ноября в Минске в Доме офицеров началась церемония прощания с внезапно умершим на выходных министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

Дом офицеров посетил Александр Лукашенко с самого утра 29 ноябр, чтобы проститься с одним из самых верных чиновников.

“На важнейших государственных должностях он работал более двух десятков лет”, - сообщили в его пресс-службе.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров отменил свой визит в Минск и не намерен посетить похороны своего белорусского коллеги. Вместо него, из Москвы решили прислать замглавы МИД РФ Андрея Руденко, сообщило РИА «Новости».

Ранее Телеграф сообщил, что министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей умер 26 ноября. О скоропостижной смерти главы белорусского МИД сообщило госагентство БелТА со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анатолия Глаза. Ему было 64 года.