В МВД рассказали об упавших в Беларуси дронах и "куполе безопасности"

Опубликовано: 11.03.2025 16:17 , Обновлено: 11.03.2025

Заместитель министра внутренних дел Беларуси - командующий внутренними войсками Николай Карпенков рассказал о "куполе безопасности" над страной, закупаемых средствах борьбы с беспилотниками и о падающих на территории Республики дронах.

“Особо важные объекты на данный момент прикрыты средствами ПВО. Мы закупили мощные средства РЭБ [радиоэлектронной борьбы. - прим. ред.]. У нас есть серьезные машины, которые держат над нами купол безопасности”, - сказал Карпенков без уточнения, что за “серьезные машины”.

По словам замглавы МВД, каждая группа подразделений спецназа внутренних войск оснащена “средствами обнаружения и защиты от различных видов дронов”. Он пообещал закупку “нового оборудования, чтобы держать небо над собой”.

Карпенков сказал, что дроны иногда падают в Беларуси. “Это последствия того, что происходит в нашем южном приграничье. Задача по обезвреживанию упавших дронов стоит перед нашими подразделениями специального назначения по разминированию”, - [link href=“https://belta.by/society/view/kupol-bezopasnosti-karpenkov-o-zaschite-strany-ot-bespilotnikov-spetspodrazdelenijami-vnutrennih-vojsk-701625-2025/” target=“_blank” rel=“noopener”] процитировало [/link] командующего внутренними войсками госагентство БелТА.

Чьи это дроны, он не уточнил, но утверждал, что в результате падения беспилотников “не был разрушен ни один дом”. Еще замминистра внутренних дел добавил, что подразделения спецназа стараются “максимально безопасно разминировать дроны”.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство обороны Беларуси 5 сентября сообщило о нарушении государственной границы страны беспилотниками. По данным ведомства, все беспилотники уничтожили дежурные силы ПВО. В Минобороны не уточнили, на каком участке границы произошел ночной инцидент, а также сколько именно беспилотников залетело на территорию Беларуси.

В небе над Беларусью сбили несколько беспилотников — Минобороны

Позже стало известно, что один из беспилотников упал на склад в Гомеле, после чего тот загорелся, сообщили в МЧС. В результате инцидента было повреждено 5 кв. м кровли.

В Гомеле из-за сбитого беспилотника загорелся склад