В МВД рассказали, будут ли лишать гражданства белорусов с "картами поляка" и иностранными паспортами

Опубликовано: 17.12.2023 15:29 , Обновлено: 17.12.2023

В МВД Беларуси заявили, что в Интернете появились различные слухи, в том числе, о лишении гражданства или о возможном запрете на выезд из страны для тех белорусов, у кого есть "карта поляка" или ВНЖ другой страны. В ведомстве назвали информацию недостоверной.

Начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун в интервью “Сельской газете” также заявил, что “в Интернете распространяется ложная информация, что белорусов не будут выпускать за границу, если они не уведомили соответствующие органы о наличии документов, выданных в других странах”.

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По его словам, такие белорусы должны просто в территориальном подразделении по гражданству и миграции заполнить бланк уведомления о наличии ВНЖ или карты поляка.

Также представитель МВД уточнил, что о лишении гражданства тех белорусов, которые имеют иностранный паспорт, речи не идёт. “Лишать белорусского гражданства никто не будет! С 2002 года наличие иностранного гражданства не является основанием для утраты гражданства Республики Беларусь, как было до этого. В том же году убрали переходную норму, когда ребенок по достижении 18 лет должен был выбрать гражданство, если у него было несколько паспортов. Для белорусской стороны такой ребенок считается гражданином Беларуси и после совершеннолетия, он может даже служить у нас в армии”, - [link href=“https://www.sb.by/articles/nachalnik-departamenta-po-grazhdanstvu-i-migratsii-mvd-aleksey-begun-chislo-lyudey-kotorye-khotyat-p.html” rel=“noopener” target=“_blank”] заявил [/link] Алексей Бегун.

Представитель МВД рассказал, что юридически гражданство других стран на территории Беларуси не признается. Т.е. даже если белорусы получил иностранный паспорт, пока они не отказались от белорусского, органы власти в Беларуси будут считать его только гражданином Республики.

Ранее Телеграф писал, что на пресс-конференции в Национальном пресс-центре, Алексей Бегун, глава Департамента по гражданству и миграции МВД рассказал, что с 11 июля в Беларуси вступил в силу обновленный закон “О гражданстве”. В частности, белорусы теперь должны уведомлять о наличии у них иностранного вида на жительство и прочих документов, дающих право на льготы в другом государстве.

При этом никакого наказания за неуведомление, не предусмотрено. Тем не менее, по состоянию на 6 декабря порядка 56 тыс. белорусов написали уведомления в МВД о наличии у них карт поляка и других льгот в иностранных государствах.

Но над лишением белорусов гражданства думают?

Однако Александр Лукашенко 1 августа 2023 года в ходе встречи с жителями агрогородка Беловежский в рамках рабочей поездки по Каменецкому району Брестской области затронул вопрос лишения гражданства некоторых белорусов. Он заявил, кого, по его мнению, могут лишить гражданства, а также пообещал “вернуться к проблеме карты поляка”.

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