ЦИК запретил быть делегатами ВНС белорусам с «картой поляка»

Опубликовано: 01.11.2022 10:14 , Обновлено: 01.11.2022

Делегатами Всебелорусского народного собрания не смогут стать белорусы с другим гражданством и «картой поляка». Об этом заявила член Центризбиркома Елена Балдовская 31 октября.

По ее словам госагентству БелТА, это прописано в проекте Избирательного кодекса.

«Лицо, которое захочет стать делегатом ВНС, не должно иметь гражданства иностранного государства и иных документов по типу карты поляка, которые предоставляют ряд льгот на территории того или иного иностранного государства», — сказала Балдовская.

Член ЦИК отметила, что такие документы «привязывают человека к иностранному государству».

При этом и в выдвижении, и в выборах делегатов ВНС смогут участвовать лишь члены общественных объединений, которые обладают избирательным правом, подчеркнула она.

Напомним, что 21 сентября опубликовали законопроект об изменении закона «О гражданстве Республики Беларусь». В документе сказано про обязательное уведомление в МВД о получении в другой стране вида на жительства (ВНЖ), гражданства или других документов, дающих льготы. Также там прописано, кого из белорусов могут лишить гражданства и за что.

Белорусов обяжут сообщать о полученной «карте поляка» в милицию — Законопроект о гражданстве

Ранее Телеграф писал, что Глава Центризбиркома Беларуси Игорь Карпенко 23 октября рассказал о готовящихся изменениях в Избирательный кодекс. Среди них — отказ от открытия участков для голосования за границей.

ЦИК Беларуси решил не открывать участки для голосования за границей