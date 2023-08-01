Лукашенко объяснил, каких "врагов" "можно" лишать белорусского гражданства

Опубликовано: 01.08.2023 13:33 , Обновлено: 01.08.2023

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 августа в ходе встречи с жителями агрогородка Беловежский в рамках рабочей поездки по Каменецкому району Брестской области затронул вопрос лишения гражданства некоторых белорусов. Он объяснил, кого могут лишить гражданства, а также пообещал "вернуться к проблеме карты поляка".

“Гражданства можно лишить только тех врагов, которые борются против нашей стран”, - пояснил Лукашенко.

Этот вопрос вновь оказался на повестке дня после вступления в силу новой редакции Закона “О гражданстве Республики Беларусь” в июле этого года. В нём, в числе прочего, указано, что лишить белорусского гражданства теперь могут тех, кого суд признал “экстремистом” или тем, кто причинил тяжкий вред интересам Беларуси.

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Касательно карты поляка, Лукашенко пообещал “ещё раз вернуться к этой проблеме”.

“Не хочется обидеть и людей, поэтому мы делаем аккуратные шаги. Люди должны жить свободно на своей земле, в своем обществе. Очень важно не перегнуть палку”, - пояснил он.

[info_b]Карта поляка — это документ, подтверждающий принадлежность лица к польскому народу. Владелец такого документа наделяется некоторыми правами негражданского характера, в частности, получения национальной визы в Польшу по облегчённой процедуре. Граждане Беларуси могли получить карту поляка в случае, если их родители или предки являлись поляками.[/info_b]

Ранее эксперты BEROC представили результаты исследования миграции из Беларуси в страны ЕС. Как показал анализ, в последние годы поменялось направление трудовой миграции: всё чаще белорусы уезжают в страны ЕС, в основном — в Польшу. До 2021 года большинство ехало туда именно по карте поляка, и много белорусов стремилось получить там постоянный вид на жительство. Впрочем, в 2022-м тенденция поменялась: временный вид на жительство стал превалировать – а в 2023-м она лишь усилилась.

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