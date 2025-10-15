В МВД Польши ответили, сотрудничают ли польские спецслужбы с белорусским КГБ

Опубликовано: 15.10.2025 09:45 , Обновлено: 15.10.2025

Представитель МВД Польши, пресс-секретарь министра-координатора по вопросам спецслужб Яцек Добжиньский прокомментировал заявление главы Комитета государственной безопасности Беларуси (КГБ) Ивана Тертеля о "налаживании диалога" с польскими коллегами.

Накануне Тертель заявил, что у Беларуси есть действующие «каналы общения» с ближайшими соседями, в том числе с Польшей и странами Балтии, по линии спецслужб, и что с Варшавой у Минска “потихоньку налаживается понимание”.

Польское издание Fakt.pl обратились в МВД с просьбой прокомментировать данное заявление главы белорусского КГБ и рассказать, действительно ли польские спецслужбы сотрудничают с белорусскими коллегами.

“Мне ничего об этом не известно”, — получили журналисты лаконичный ответ Добжиньского.

Глава КГБ Беларуси объявил о налаживании понимания с Польшей — «Есть каналы»

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