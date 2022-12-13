В МВД обвинили Тихановскую в подготовке отрядов студентов-диверсантов

Опубликовано: 13.12.2022 14:23 , Обновлено: 13.12.2022

В МВД Беларуси сообщили, что подозревают Светлану Тихановскую, Валерия Сахащика, а также признанные властями Беларуси экстремистскими форсированиями "BYPOL", мобилизационный план "Перамога" и Объединенный переходный кабинет в подготовке диверсантов из белорусских студентов и эмигрантов.

В ГУБОПиК МВД утверждают, что в Польше и Литве начали создание “экстремистского формирования “Посполитое Рушение” и входящих в него структурных подразделений - “хоругвей”.

“По замыслу создателей, после подготовки участники формирования из числа беглых преступников, представителей диаспор и студентов, обучающихся за рубежом, должны вернуться в Беларусь под благовидными предлогами”, - [link href=“https://t.me/pressmvd/6143” rel=“noopener” target=“_blank”] утверждают [/link] в пресс-службе МВД Беларуси.

В КГБ заявили, что оппозиция использует чаепития и строительные инструменты для подготовки беспорядков

Там считают, что вернувшиеся будут составлять “уже обученную «пятую колонну» для ведения диверсионной, террористической и агентурной работы”. В МВД уверены, что все это делается для “дестабилизации обстановки внутри страны в период проведения электоральных кампаний 2024-2025 годов”.

В КГБ Беларуси заявили, что в ноябре-декабре ждут «раскачивание»

В МВД сообщили, что по данным обвинениям возбуждены уголовные дела и проводится проверка в отношении более 200 человек. Там утверждают, что если те белорусы попытаются вернуться в страну, то в их отношении будут “предприняты исчерпывающие меры по квалификации их деяний”.