В КГБ заявили, что оппозиция использует чаепития и строительные инструменты для подготовки беспорядков

Опубликовано: 16.11.2022 14:13 , Обновлено: 16.11.2022

Первый зампред КГБ Беларуси Сергей Теребов рассказал 16 ноября, чем опасны "чаепития", строительный инструмент и объединения по профессиональным интересам. Все это может привести к беспорядкам в Беларуси, считает силовик.

По его словам, “политэмигрантские центры продолжают деятельность по развитию своего так называемого политического проекта - объединенного переходного кабинета - и обеспечения его признания и финансирования Западом в качестве правительства в изгнании”. В свою очередь, оно уже должно лишить легитимности власти Беларуси, считает представитель КГБ.

Для этого, по словам Теребова, они пытаются организовать в Беларуси “чаепития во дворах”, чтобы втянуть “добропорядочных граждан в противоправную деятельность” и протесты, [link href=“https://www.belta.by/society/view/kgb-rasskazal-kakimi-temami-beglye-popytajutsja-raskachat-obschestvo-535080-2022/” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] Белта.

Также по мнению Сергея Теребова, “следующий заход будет в январе 2023 года”. Он заявил, что для этого оппозиция ставит задачи по оборудованию “схронов для инструментов, строительной и другой специальной техники, которая может быть использована в массовых беспорядках и диверсионных целях”.

Ранее Телеграф сообщил, что глава КГБ Иван Тертель 2 ноября заявил, что страны Запада хотят “развалить экономику” Беларуси. А потом ещё и поделить то, что осталось. Все потому, что “Беларусь - ценный ресурс, здесь есть что делить”.

Тертель рассказал, что хочет поделить Запад в Беларуси